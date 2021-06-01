Bağımlılıktan kurtulup kurduğu dernekle kendini çocukları ve gençleri bilinçlendirmeye adadı

İSTANBUL (AA) – ALİ EBUBEKİR TOKCAN – Çocuk yaşta başladığı alkol, sigara ve kumar alışkanlığından kurtularak hayatına yeni bir sayfa açan 63 yaşındaki Hasan Bayraktar, kurduğu Mavi Ay Derneği ile gençleri ve çocukları bağımlılığa karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

Fatih'in Balat semtinde yaşayan Hasan Bayraktar, 12 yaşında sigara içmeye, 15 yaşında alkol kullanmaya ve kumar oynamaya başladı. Hayatını bu şekilde bağımlı olarak sürdüren Bayraktar, 16 yıl önce alkolü, 11 yıl önce de sigarayı ve kumarı bıraktı.

Kendisini bağımlı yapan bu alışkanlıklarından kurtulmayı başaran Bayraktar, daha sonra Mavi Ay Derneğini kurarak, gelecek nesiller için mücadele vermeye başladı.

Bayraktar, gençlerin ve çocukların başta uyuşturucu, alkol, sigara ve kumar olmak üzere kötü alışkanlıklar edinmemesi için 4 tekerlekli motosikletiyle sadece yaşadığı Balat'ta değil, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde de dolaşıyor.

Gençlerle ve çocuklarla sık sık bir araya gelerek bağımlılık yapan kötü alışkanlıklar edinmemeleri için uyarılarda bulunan Bayraktar, hazırladığı broşür ve pankartlarla da bağımlılığın zararlarını anlatmak için uğraşıyor. Bayraktar, bu çalışmalarının ve kurduğu derneğin giderlerini de emekli maaşıyla karşılıyor.

– "Çocukların aklından sigara silinsin"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mavi Ay Derneği Başkanı Hasan Bayraktar, mahallesindeki ortam sebebiyle çocuk yaşta başladığı sigarayı, alkolü ve kumarı bıraktıktan sonra insanlara faydalı olmak için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Kurduğu dernekle bağımlılıkla mücadele eden Bayraktar, çocukların ve gençlerin yanı sıra anne ve babaları da bilinçlendirmeye çalıştığını anlattı.

Derneği emekli maaşıyla kurduğunu belirten Bayraktar, "Sigarayı ve alkolü bıraktıktan sonra insanlığıma kavuştum. Çok güzel bir hayatın içine girdim. Bu güzel hayatı herkes yaşasın diye bu derneği kurdum ve emekli maaşımla bu çalışmaları yapıyorum." dedi.

Ailelere seslenen Bayraktar, "Sigara bütün kötülüklerin anası. Anneler lütfen sigara böreği demeyin, kalem böreği deyin. Çocukların aklından sigara silinsin." ifadelerini kullandı.

Hasan Bayraktar, Mavi Ay Derneği olarak çalışmalarında teknoloji bağımlılığına da dikkat çektiğini dile getirerek, özellikle çocuklar ve gençler cep telefonu, internet kullanırken anne ve babaların dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.