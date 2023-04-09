69 F
Los Angeles
9 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemBağımsız Türkiye Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK’ye sunuldu

Bağımsız Türkiye Partisi, 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK’ye sunuldu

Alaturka Online
Alaturka Online

BTP Genel Sekreteri Nuri Kaplan ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener’e teslim etti.

Kaplan, aday listenin teslim edilmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm illerdeki 600 milletvekili adayının listesini YSK’ye teslim ettiklerini söyledi.

Aday listesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Kaplan, seçime girecek diğer tüm partilere başarılar diledi.

Kaplan, “Listemiz yüzde 80 oranında 40 yaş altından oluşuyor. Tüm listemizin yaş ortalaması da 35.” bilgisini verdi. (AA)

Gündem
Önceki haber
İbrahim Tatlıses AKP listesinde var mı? Erdoğan kararını verdi
Sonraki haber
Aday olmayan Fahrettin Koca’dan ilk mesaj
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,435BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States