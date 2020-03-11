Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılmalı?

Hastalıklarla mücadelede bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa enfeksiyonlara yakalanma riskimiz o kadar düşük olmaktadır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, beslenme, spor, stres yönetimi gibi temel konulara dikkat edilmesi önemlidir. İşte bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılması gerekenler…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi, vücudun enfeksiyonlarla mücadelesine yardımcı olan doğal savunma sistemidir. İşte bu yüzden bizi sağlıklı tutan bağışıklık sistemimizdir.

Bağışıklık sisteminin organları şunlardır:

– Boğazın arka tarafındaki boğazın her iki tarafında bulunan bademcikler. Bademcikler, enfeksiyonlarla savaşan antikorların yapılmasına yardımcı olur.

– Tüm vücutta bulunan lenf düğümleri ve lenfatikler. Lenfatikler vücut dokuları ve kan dolaşımı arasında sıvı, besin ve atık madde taşırlar. Lenf düğümleri, lenfositler olarak adlandırılan özel beyaz kan hücreleri tarafından tahrip edilen bakteri, virüs ve diğer yabancı maddeleri hapseden, lenf sıvılarını süzer.

– Göğüs kemiğinin arkasında, boynun dibinde üst göğüste bulunan timus bezi. Timus, enfeksiyonla mücadele eden antikorları oluşturmaya yardımcı olur.

– Kemik iliği, esas olarak uzun kemikler, omurlar ve vücudun pelvik kemiklerinde bulunur. İlik, bakterileri, virüsleri ve enfeksiyona neden olan diğer organizmaları tahrip eden beyaz kan hücrelerini yapar.

– Karın üst sol tarafında bulunan dalak. Dalak, bakteri ve diğer yabancı maddeleri tanımak ve onları yok etmek için bağışıklık sistemini destekler.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL GÜÇLENDİRİLİR?

Genel olarak, bağışıklık sisteminiz sizi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı savunur. Ama bazen bu savunma yetersiz kalabilir. Bir mikrop vücudunuza girdiğinde sizi hasta eder. Peki bu sürece müdahale etmek ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek mümkün mü?

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için neler yapabilirsiniz?

Bağışıklığınızı güçlendirmek cazip bir fikir olabilir ama uygulama konusunda bazı nedenlerden dolayı zor olduğu kanıtlamıştır.

Bağışıklık sistemi tam olarak budur denilemez – bir sistem, tek bir varlık değildir. Bağışıklık sisteminin iyi olması denge ve uyumu gerektirir.

Bilim insanlarının, bağışıklık sisteminin karmaşıklığı konusunda hala çözemedikleri çok fazla şey bulunmakta.

Yaşam tarzı ve gelişmiş bağışıklık işlevi arasında bilimsel olarak kanıtlanmış doğrudan bağlantılar mevcut değildir.

Fakat bu, yaşam tarzının bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin olmadığı anlamına gelmez.

Bilim insanları hem hayvanlarda hem de insanlarda diyet, egzersiz, yaş ve stresin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini araştırıyorlar.

Bu arada, genel olarak yaşam tarzındaki bazı değişikliklerin, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili olduğu biliniyor.

İşte hastalıkla savaşmak ve bağışıklığı güçlendirmek için ipuçları:

– Sağlıklı yaşam stratejilerini belirleyin. İlk ve öncelikli amacınız sağlıklı bir yaşam tarzı seçmektir.

Bağışıklık sisteminiz dahil vücudunuzun her parçası, çevresel etkilerden korunarak daha iyi çalışır ve bunları desteklemek için aşağıdaki sağlıklı yaşam stratejileri ile desteklenir:

– Sigara içmeyin

– Yüksek proteinli meyve ve sebzeler tüketin

– Düzenli egzersiz yapın

– Sağlıklı kilo verin

– Alkol kullanıyorsanız azalatın ya da bırakın

– Yeterli uyku uyuyun

– Ellerinizi sık sık yıkamak ve etleri iyice pişirmek gibi enfeksiyonları önleyici tedbirleri alın.

– Stresi en aza indirmeye çalışın.

BAĞIŞIKLIĞI ARTTIRICI 15 SÜPER BESİN

Mürver: Mürver çiçek veren bitkilerden “Adoxaceae” familyasından, 30 kadar farklı türü bulunmaktadır.Siyah, mavi ve kırmızı renkte böğürtlen veren türleri bulunur. Siyah mürver tıbbi bir bitki olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu meyve antioksidanlar olarak adlandırılan besinlerle yüklüdür ve iltihapla savaşmaya yardımcı olur. Bazı laboratuvar çalışmalarında elde edilen bir ekstrenin grip virüslerini bloke ettiği görülmüştür. Sindirim sorunlarında faydaları olduğu bilinmektedir.

Mantar: Vücuda, selenyum, B vitaminleri, riboflavin ve niacin verir. Eğer vücutta selenyum düşükse, grip semptomları daha şiddetli olur. Riboflavin ve niasin bağışıklık sisteminde önemli rol oynar.

Acai üzümü: Brezilya’nın Amazon yağmur ormanlarından çıkan ve dünyada Acai Berry olarak bilinen acai üzümünün en dikkate değer özelliği koyu mor rengini veren içindeki bulunan antosiyaninlerdir. Antioksidan bakımından inanılmaz bir şekilde zengindir. Omega 3, omega 6, omega 9, A Vitamini, B Vitamin, C vitamini, E vitamini, polifenol, fitosterol, antosiyonin, demir, potasyum, fosfor ve kalsiyum gibi birçok yararlı bileşen içerir.

İstiridyeler: Virüslerle savaşta etkili olan çinkoyu içerir. Çinko, bağışıklık sistemindeki beyaz kan hücrelerini oluşturmaya ve harekete geçirmeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sisteminize, yaraları iyileştirme konusunda destek sağlar.

Karpuz: Karpuz sadece ferahlatıcı bir meyve değil, aynı zamanda glutatyon adı verilen bir antioksidana sahip. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyonlarla savaşmasını sağlar. Karpuzda en fazla glutatyon, kabuğu ile kırmızı meyvesi arasında bulunur.

Buğday tohumu: Buğday tohumu besin açısından zengindir. Çinko, antioksidanlar ve B vitaminleri içerir. Buğday tohumu, lif, protein ve bazı sağlıklı yağların bir karışımı gibidir. Tariflerde, normal unun bir kısmını buğday tohumu ile değiştirebilirsiniz.

Az yağlı yoğurt: Yoğurt ve diğer fermente ürünlerdeki probiyotikler soğuk algınlığının şiddetini hafifletebilir. Ayrıca, D vitamini eklenmiştir. Araştırmalar, D vitamini düzeyi düşük olan kişilerin soğuk algınlığı veya grip olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Ispanak: Bu süper yiyeceğin içinde çok miktarda besin mevcuttur. Bunlardan biri, vücudunuzun yeni hücreler oluşturmasına ve DNA’yı onarmasına yardımcı olan folattır. Ayrıca C vitamini, lif, antioksidanlar içerir. Ispanaktan maksimum fayda sağlamak için çok fazla pişirmeyin.

Çay: Beyaz, yeşil veya siyah farketmez, her biri hastalıklarla mücadele eden polifenoller ve flavonoidlere sahiptir. Bu antioksidanlar hücrelere zarar veren serbest radikalleri yok ederler.

Tatlı patates: Havuç gibi tatlı patatesler beta-karoten içerir. Vücutta, serbest radikallere zarar veren A vitamini haline dönüşür. Bu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve hatta yaşlanma sürecini de iyileştirebilir.

Brokoli: Bağışıklık sistemini güçlendiren temel besinlerden biridir. A ve C vitaminleri ve antioksidan glutatyon içerir.

Sarımsak: Çiğ sarımsak, bakteriler, virüsler ve mantarlarla savaşma yeteneği sayesinde cilt enfeksiyonlarını tedavi eder. Faydalı olabilmesi için çiğ tüketmek en iyisi. Sarımsak tozu kullanmayın. Ayrıca sarımsak, kolesterolünüzü düşürmeye yardımcıdır.

Miso: Fermente soya fasulyesinden yapılan bu protein açısından zengin macun, Asya mutfağının temelidir.

Tavuk çorbası: Ev yapımı tavuk çorbası gerçekten semptomlarınızı hafifletebilir ve daha erken iyileşmenize yardımcı olabilir. Dahası, vücudunuzu grip virüsünden koruyacak karnosin adı verilen bir kimyasala sahip.

Nar suyu: Eski Mısırlılar, bu meyveyi enfeksiyonları tedavi etmek için kullanmışlar. Vücudunuzun bakterilerle ve grip dahil olmak üzere çeşitli virüslerle savaşmasına yardımcı olabilir.

Zencefil: Bu knobi kökü iyi bir antioksidan kaynağıdır.

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