Bahar Kalkanı Harekatı’nda 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı’na ilişkin son bilgileri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Bahar Kalkanı Harekatı alanında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline rejim tarafından açılan ateş sonucunda iki Mehmetçiğin şehit olduğunu, altı Mehmetçiğin de yaralandığını belirtti.

Saldırı sonrasında hedeflerin tespit edildiğini belirten Denizer, hedeflerin ateş altına alındığını ve vurulmaya devam edildiğini aktararak, “Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Bahar Kalkanı Harekatı’nın başlangıcından bu yana 3 bin 138 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini kaydeden Denizer, şu ifadeleri kullandı:

*Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiş, 3 bin 138 rejim unsuru da etkisiz hale getirilmiştir.

*Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.

DÜN 1 ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 9 ASKER YARALANMIŞTI

İdlib’deki Bahar Kalkanı Harekatı’nda dün rejimin saldırısında 1 asker şehit düşmüş, 9 asker yaralanmıştı.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir” denilmişti.

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