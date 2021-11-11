Bahar Korçan hayatını kaybetti

Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren modacı Bahar Korçan (57) yaşamını yitirdi.

Uzun süredir yumurtalık kanseriyle mücadele eden Bahar Korçan (57), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TARKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Korçan’ın ölüm haberini alan Tarkan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Çok özel bir ruhtun. Çok güzel bir kalptin. Nurlar, ışıklar içinde uyu Bahar’ım… Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu da Twitter sayfasında “Bahar Korçan vefat etmiş, mekanı cennet olsun” notunu paylaştı.

BAHAR KORÇAN KİMDİR?

Bahar Korçan, 1992’de İstanbul Tekstil ve İhracatçıları Birlikleri’nin düzenlediği yarışmayı kazanarak ismini duyurdu.

1993 yılında Türkiye’nin ilk moda tasarım ofisini açtı. 1999 yılında İstanbul Moda Günleri’nde En İyi Tasarımcı seçildi.

O dönemde Modern Dans Topluluğu ve Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yanı sıra Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydirdi.

Moda Tasarımcıları Derneği’nin başkanlığını yaptı.

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