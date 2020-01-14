Bahçeli, 189 gün sonra yeniden Meclis kürsüsüne çıktı





Partisinin TBMM'deki son grup toplantısına 9 Temmuz 2019'da katılan MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli konuşmasında "Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyeceklerdir. Kumpasçıların, kurnazların, sahte kurtarıcıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Ecel aman verdiği müddetçe alayı gelsin bu cepheyi yıkamazlar. Biz ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık, vakti geldiğinde de ülkücü olarak öleceğiz" dedi.