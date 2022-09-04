Bahçeli: Amacımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek

Yazan:
Alaturka Online
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MHP lideri Bahçeli, ilk mitingini Sivas’ta düzenledi. Halka seslenen Bahçeli, “Amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçmektir. Gayretimiz budur” dedi.

Yayınlanma: 17:11 – 04 Eylül 2022 Güncellenme:

Bahçeli: Amacımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas’ta düzenlenen “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle;

*Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz.

*Cumhuriyet’in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye’nin istikbalidir.

“ADAYIMIZ BELLİ”

*Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır.

*Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

*Amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçmektir. Gayretimiz çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir.

6’LI MASAYI ELEŞTİRDİ

*Zillet İttifakı yıkımdır, yalandır. Samimiyetleri sahte sevgileri sanal, sadakatleri samandır.

*CHP’nin başındaki zatın hiçbir lafı da Türkiye’nin lehine değildir. Ağzından terör örgütüne tek bir kınama dahi çıkmamıştır.

*Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yoktur.

EKONOMİYE DEĞİNDİ

*Ekonomiden şikayet ediyorlar. Battık, bittik masalıyla avunuyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar.

*Türkiye’nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar.

*Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacaktır. Bugün az yiyen inşallah yarın çok yiyecek, bugün az kazanan yarın inşallah çok kazanacak.

*Milliyetçi Hareket Partisi, bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır.

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