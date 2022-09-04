Bahçeli: Amacımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek

MHP lideri Bahçeli, ilk mitingini Sivas’ta düzenledi. Halka seslenen Bahçeli, “Amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçmektir. Gayretimiz budur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas’ta düzenlenen “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle;

*Cumhuriyete giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayette atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyoruz.

*Cumhuriyet’in 100.yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Bizim derdimiz Türkiye’nin istikbalidir.

“ADAYIMIZ BELLİ”

*Türkiye düşmanları ile olanlar bizimle olamaz. Bütün yollar da 2023 seçimlerine açılmaktadır.

*Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

*Amacımız Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçmektir. Gayretimiz çok güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı’nın tecelli etmesidir.

6’LI MASAYI ELEŞTİRDİ

*Zillet İttifakı yıkımdır, yalandır. Samimiyetleri sahte sevgileri sanal, sadakatleri samandır.

*CHP’nin başındaki zatın hiçbir lafı da Türkiye’nin lehine değildir. Ağzından terör örgütüne tek bir kınama dahi çıkmamıştır.

*Çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz yoktur.

EKONOMİYE DEĞİNDİ

*Ekonomiden şikayet ediyorlar. Battık, bittik masalıyla avunuyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla kıyasıya mücadeleyi ifade edemiyorlar.

*Türkiye’nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar.

*Enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacaktır. Bugün az yiyen inşallah yarın çok yiyecek, bugün az kazanan yarın inşallah çok kazanacak.

*Milliyetçi Hareket Partisi, bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır.

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