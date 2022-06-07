Bahçeli: Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım

TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, “Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

“ANKETLE VAR OLMADIK Kİ ANKET OLMAYINCA YOK OLALIM”

* Kısır gündemlere sıkışmıyoruz, algı operasyonlarına bakmıyoruz, siyaset cambazlarına aldırmıyoruz, ters propagandalara aldanmıyoruz, sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz.

* MHP’nin oy oranlarını düşük gösterenlere, sipariş kamuoyu araştırmaları ile devamlı itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksanız Allah’ın izniyle biz daha çok var olacağız.

* Sizler bizi hafife alacaksınız, günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız.

* Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, ha uçurumdan itmiş hiç ama hiç önemli değildir.

* Biz ankete değil gönlünü ve yüreğini açan tertemiz insanlara bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle var olmadık ki anket olmayınca yok olalım.

“GERÇEK ANKETİ YAPACAK OLAN ASIL GÜÇ MİLLETTİR”

* Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara, Türk Milleti günlerini gösterecek bunları rezil edecektir. Cumhur başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

* Bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir.

* Şirret emel sahipleri boşa heves etmesin ne duracağız ne de yorulacağız. Çalışmamızın karşılığını üç beş anketçi müsveddesinden, 5-10 yarım porsiyon aydın ve kiralık kalemden beklemiyoruz.

* MHP önüne bakıyor, mücadelesine odaklanıyor. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi büyütme ve yükseltme amacına kilitleniyor. Gerçek anketi yapacak olan asıl güç Millettir. Hiç kimse suyu bulandırma, ortalığı karıştırma sinsiliğine kapılmasın.

* Bu yolun sonu çıkmaz sokak, sonucu ise soytarılıktır. MHP’ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha yalana, dolana bel bağlasınlar 2023 yılında Türk milleti sevdalılarını mahçup etmeyecektir.

“TÜRKİYE’NİN GELECEK ROTASI CUMHUR İRADESİYLE ÇİZİLECEKTİR”

* İl il dolaştık, ilçe ilçe dolaşıyoruz. Nerede bir vatandaşımız varsa onunla görüşüyor, derdimizi anlatıyor, dertlerini dinliyor 2023 yılı için anlaşıyoruz. Henüz cumhurbaşkanı adayını bile açıklayamayan Zillet İttifakı’na Türk milletinin yüzü dönüktür.

* HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün masa altında gizlendiği 6’lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin, kirin masasıdır. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur, milletimiz vardır. Umudumuz millettir.

* Biz masalara yüz sürmeyiz, masalarda keyif çatmayız. Milletimiz ne diyorsa ona kulak veririz, neyi hedefliyorsa onu söyler, ona hizmet ederiz. Sevdamız millet, gücümüz devlettir. Bizim duruşumuz zedelenmek, aşağılanmak istenen milli onurun duruşudur.

* İlkeli, milli ve dürüst siyaset önümüzdeki çetin sorunların aşılması hususunda yegane imkan aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştürecek asıl fırsattır.

* Aziz milletimizin meçhul maceralara kapılması elbette düşünülmeyecektir. Türkiye’nin gelecek rotası Zillet’in ilkelliğinde değil Cumhur’un iradesi ile çizilecektir.

“VİCDANSIZLAR”

* İçinden geçtiğimiz zaman diliminde bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat yoktur. Marifet karşımızda yığınak yapan sorunların el birliği ile çözüme kavuşturulmasıdır. Hayat pahalılığının kuşatması mutlaka kırılacaktır.

* Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Vatandaşımızın cebine ve cüzdanına göz dikenler hesap verecektir. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.

* En başta döviz fiyatları, gıda fiyatları, enerji fiyatları, kira ve konut fiyatları alanında gözlemlenen dengesizliklerin, insanımızı tedirgin eden fahiş oynaklıkların ekonomik bir temeli yoktur.

* Ekonomik huzur ve güvenliği yıpratmayı projelendiren odakların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Vatandaşlarımızın helal kazancına, göz nuruna ve alın terine musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır.

* Küresel ekonomi enflasyon artışından dolayı çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Tedarik zincirlerindeki sarsıntılar, ekonomiye, dolayısıyla insanımızın omuzlarına ilave yük ve maliyetler bindirmektedir.

* Türkiye bugünkü darboğazdan çıkacaktır. 2022 yılı birinci çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla artışı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7.3 olarak gerçekleşmiştir. Büyümedeki bu yüksek oran aş, iş, refah demektir.

* Diğer yandan ihracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye bütün siyasi ve ekonomik tuzakları teker teker bozmaktadır.

* Ekonomiye pranga vurmak için zemin yoklayan, fırsat kollayan kim varsa ademe mahkum edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir.

“EKMEĞİMİE VE EMEĞİMİE GÖZ KOYANLARI AFFETMEYECEĞİZ”

* Bütün memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılması kararlaştırılmıştır. Yeni yıldan itibaren 5.3 milyon kamu görevlimiz bu haktan istifadesiyle birlikte birinci derece terfi şartının yerine gelmesiyle hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye ulaşacak olması hem sevindirici bir gelişme, hem de geçim standartlarını yükseltici bir hamledir.

* Acil bir ihtiyaç karşılanmış, verilen sözler tutulmuştur. MHP olarak tüm vatandaşlarımızın ekonomik yararını gözetecek her adıma, her karara sonuna karar destek vereceğiz.

* TBMM’de üzerimize ne düşüyorsa mutlaka yapacağız, kimseyi dara düşürmeyeceğiz. Biz Cumhur İttifakı’yız kriz severleri güldürmeyeceğiz.

* Ekmeğimize ve emeğimize göz koyanları affetmeyeceğiz. Ekonomik ve siyasi istikbalimizin dönen çarkına çomak sokamayacaktır. Muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız.

“FİTNENİN BAŞI GÖVDESİNDEN KOPARILACAKTIR”

* Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti engellenmiş, ihanetin çıkış noktaları kapatılmıştır.

* Türkiye, bölücü teröre müsaade etmeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler verecek kanıtlamıştır. Fitnenin başı gövdesinden koparılacak, kökü de kazınacaktır.

* Terörle mücadele bir millet kararıdır. Karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçtiğimiz hafta PKK/YPG’li bir ele başı Avrupa Birliği ülkelerinden silah aldıklarını açıklamıştır. Şerefsizce Türkiye’ye gözdağı vermiştir.

* Bölücü terör örgütüne envai çeşit silah veren, diğer pek çok alanda yardım ve yataklık halinde olan ülkeleri ahlaken ve hukuken müttefiklik kategorisinde nasıl göreceğiz? Hani terör bir insanlık suçuydu? Teröre destek veren hiçbir ülke insan haklarından, insanlık değerlerinden bahsedemez.