Bahçeli: Festivalden fitne çıkarmak büyük bir sorumsuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ankara’da düzenlenen 24’üncü Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Bahçeli, festival öncesi yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendi.

Bahçeli, son günlerde iptal edilen konserlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır. Çünkü MHP’li belediyelerin festival programlarında edep vardır, denge vardır, seviye vardır, milli ve manevi değerlerin hükmü vardır.

*Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut’a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır.



‘FESTİVALDEN FİTNE ÇIKARMAK SORUMSUZLUKTUR’

Bahçeli, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

*Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez.

*Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu’nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur.”

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