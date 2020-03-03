Bahçeli: İdlib’den çekilirsek Hatay’dan oluruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları;

* Şehitler tarihimizin kilit taşlarıdır. Şehitlerimizin teminatıyla sahip olduğumuz mukaddes sınırı tahrip edecek bir silah henüz icat edilmemiştir.

* İdlib’de yaşanan şehadetler milletimizi ziyadesiyle üzmüştür. 34 kahramanımız şehit olmuş 32 kahramanımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırının içinde Suriye, İran vardır. Hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır.

* Bizim dirimiz asker, vurulanımız şehittir, onların ise dirisi kalleş vurulanı ise leştir. Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türk’tür.

* Türk milletine meydan okuyan yiğit evlatlarımıza silah çeken kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur. Erkeğinden kadınına aziz milletimizin her mensubu merttir, sabırlıdır, imanlıdır, yüreği vatan sevgisiyle yoğrulmuştur. Hiçbir zorba Türkiye’ye kanlı dişlerini geçiremez.

* Kudurmuş Esad hayranları söyleyin, bu kutlu vatan bölünebilir mi? Ne ezan susar, ne bayrak iner, ne de vatan bölünür.

İHTİYAÇ OLSUN SİLAH KUŞANIR CEPHEYE KOŞARIM

* Doğu’dan Batı’ya birbirimizden güç alarak birlikte durarak bugünleri atlatacağız. Hiçbir hain emel Türk milletini pes ettiremez. Şehitlik mertebesi ulaşılacak en yüksek mertebedir.

* Asırlardır şehitlerimizin aileleri onların arkasından gözyaşı dökerken tereddütsüz bir cümle dökülmüştür; Vatan sağolsun.

* Kendi payıma konuşuyorum, ihtiyaç olsun, silahımı kuşanır, bayrağımı alır cepheye koşarım. Son ana kadar cephede vuruşur, Allah nasip ederse şehit olurum. Çünkü aklım hep Türkiye’dir.

SINIR DEMEK DEVLET DEMEKTİR

* Sorulacak hesabımız vardır, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları kaçacak ve saklanacak delik aramanın peşindedir.

* Türkiye egemen senaryoların içinde değildir. Buna gerek de yoktur. Sınır demek devlet demektir. Girenin çıkanın belli olm<adığı bir devletin egemenlik hakları çiğnenmiş demektir. Türkiye’nin devlet güvenliği hudut boylarıdır. Bu gerçeği görmeyenlerin alayı birden şer ekseninde toplanmıştır.

İDLİB’DEN ÇEKİLİRSEK HATAY’DAN OLURUZ

* Sorulacak hesabımız, alınacak intikamımız vardır. Rejim unsurları saklanacak delik aramanın derdindedir. Türkiye İdlib’de savaş oyunlarının içinde değildir, buna niyeti de yoktur. Gaye vatandır, sınır, insan güvenliğidir. İdlib’den geri çekilirsek Hatay’dan olmamız kaçınılmazdır.

* Bir Rus haber sitesinde ‘Çalınan şehir Hatay’ başlığı ile haber yapılmış, gizli hedefler, sinsi arzular deşifre edilmiştir. Bu utanmazlıktır. Kim Hatay’a göz dikiyorsa, o gözü oyarız. Kim Hatay’a el uzatıyorsa o eli kökünden keseriz.

* Sayın Kılıçdaroğlu ve İyi Parti sizin bunlara dair bir fikriniz var mıdır? Varsa kimlerin hizmetindesiniz? Hadi yok diyelim o zaman ne işiniz var Türkiye’de ne arıyorsunuz siyasette.

* Misak-ı milli coğrafyada bir kuşun kanadı kırılsa, bir masumun göz pınarlarından yaş süzülse Türk milleti dert edinir bedelini de peşinen ödetir. Çevremizdekilere dikiz aynasından bakmayız bakamayız. Bana değmeyen yılan bin yaşasın diyemeyiz, o yılanı yuvasında boğarız.

PUTİN’İN VARMAK İSTEDİĞİ YER NERESİDİR?

* 5 Mart’ta Putin ile yapılacak görüşme çok kritiktir. Putin’in varmak istediği yer neresidir? Dalımızı kesenin damını yıkarız. Türkiye’ye yan gözle bakanın alnını karışlarız. Rusya’nın sıcak denizlere inme planı tarihi bir hedeftir. Şimdi de Suriye ve Libya üzerinden Afrika’ya açılma hedefi gizlemeyecek kadar berraktır.

* ABD’nin Rusya’nın stratejik hedeflerinden habersiz olması abesle iştigaldir. Suriye diye bir devlet fiilen yok hükmündedir. Eğer biz gitmezsek bir gün mutlaka onlar gelecekler, vatana ve millete kastedeceklerdir.

27 ŞUBAT İÇİN TAZMİNAT VE ÖZÜR GÜNDEME GETİRİLMELİDİR

Rusya Dışişleri Bakanı, Türk askerlerinin olmaması gerektiği yerde olduğunu söylemiştir. Bu açıklamalar yalandır, hezeyandır. Soçi Mutabakatı ile İdlib çatışmasızlık bölgesinin çizgisi çizilmiştir. Türkiye buna sadık kalmıştır. Sadık kalmayan İran, Rusya ve Esad’dır.

Rusya’nın değişen şartlara göre sınır değiştirmeye çalışması masayı dinamit koymaktır. Rusya zorba ilkelerini gözden geçirmeli, Astana ve Soçi’ye bağlı kalmalıdır. 27 Şubat için tazminat ve özür gündeme getirilmeli. Esad koşulsuz geri çekilmeli. M4 ve M5 karayolu müştereken korunmalı.