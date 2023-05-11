Bahçeli: Kılıçdaroğlu paravan ve kukla adaydır

Ordu’da Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına sağduyu ve barış çağrısı yaparak başladıktan sonra Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Son günlerde 14 Mayıs’ı kundaklamak için karanlık ellerin devreye girdiğini söyleyen Bahçeli, “Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları iş başındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları, 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın zaferini gölgelemek amacıyla alcakça kurgu ve kumpas peşindeler. Ancak ne yapsalar hangi iftirayı atsalar boş. Milletin iradesine ket vuramayacaklar Türkiye’nin hızını kesemeyecekler. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NU HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı’nın tarihi ve önemli bir görevi olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

“Milli birliğimizi, güvenliğimizi, çıkarlarımızı, varlığımızı, gelecek projelerimizi, sömürge hesaplarına, lord planlarına, egemen güçlerin inisiyatifine teslim etmek isteyenler ayan beyan ortadadır.

Bunlar zillet ittifakında yuvalanmışlardır. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Kılıçdaroğlu zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır. 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye düşmanlarına yakıyı kaptırmıştır.

Onların dümen suyuna girmiştir. Maalesef CHP artık tanınmaz ve tanımlanamaz bir haldedir. Aziz Atatürk’ün kurduğu parti HDP ile tek yumurta ikizine dönüşmüştür. Mehmetlerimizin katilleri Kılıçdaroğlu ile çalışmaktadır. PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu lehine propaganda yapmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının yol açtığı Erzurum provokasyonun altından da bölücüler ve FETÖ’cüler çıkmıştır. Karşımızdaki güruh demokrasi katilidir. Karşımızdaki ittifak terör ve ihanet ittifakıdır.

CHP’ye oy vermiş kardeşlerimize sesleniyorum. Gelin Atatürk’ün emanetlerine birlikte sahip çıkalım. CHP ve İYİ Parti yoldan çıkmıştır, yanlarına Kandil ve Pennsylvania’yı alarak zehir saçmaktadır”

Bahçeli, CHP’ye İYİ Partili seçmenlerden kendilerine oy vermelerini istedi.

“CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA TERÖRDEN KURTULACAĞIZ”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geride kalan 2 haftalık süre zarfında cereyan eden provokasyonların iç yüzüne bakıldığında Kılıçdaroğlu’nun iç ve dış ihanet cephesinin Türkiye’yi mahvetmek için her fırsatı değerlendirdiği anlaşılmaktadır.

Allah’ın bir lütfu neticesinde Gabar Dağı’nda bulunan petrol rezervi zillet ittifakının uykularını kaçırmaktadır. Karadeniz’den çıkarılan doğal gaz zillet ittifakını rahatsız etmektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortağı HDP, milli muharebe uçağımız Kaan’dan, iHA ve SIHA’larımızdan korkuya kapılmıştır.

Ancak korkunun ecele faydası yoktur. Cumhuriyetin yeni yüzyılında terörden kurtulacağız. Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs’ta Adana’da demiş ki, ‘Her hakkı teslim edeceğim her hukuku uygulayacağım.’

Sayın Kılıçdaroğlu, sana göre hak nedir? Her hakkı teslim edeceğim derken muhatapların kimlerdir? Uygulamak isteğin hukukun muhtevası nelerden oluşmaktadır? Türkiye’de hakkı yenmiş, hakları çiğnenmiş hiç kimse yoktur.

Eğer çıkarsa onların haklarını iade etmekte namus borcumuzdur. Kılıçdaroğlu’nun her hukuku uygulamaktan bahsetmesi maksatlıdır. Türkiye’de hukuk tektir. Ve elbette hukukun üstünlüğü hakimdir. Kılıçdaroğlu için hak ve hukukun konusu teröristler midir?

Terörist Demirtaş’ı bırakmak hangi hakkın hangi hukukun gereğidir? Türkiye’de bölücülerin hukuku değil, milletin hukuku egemendir. Teröristler için adalet ve hukuk isteyen CHP zihniyeti esasen kahramanları mahcup etmenin ve şehitlerimizin kemiklerini sızlatmanın peşindedir. İYİ Parti’de aynı melanet yolun yolcusudur.”

SEÇİMDEN SONRA İLK YAPILACAKLARI ANLATTI

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öven ve ülkenin ihtiyacı olan istikrarı sağladığını dile getiren Bahçeli, “Güçlendirilmiş parlamenter sistem, krizdir. Güvence Türk Milletidir. Verin oyunuzu bozun şerefsiz oyunu. 14 Mayıs’tan sonra ilk yapacağımız Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmaktır. 650 bin konutu inşa etmek ve depremzedelere teslim etmektir. İkincisi, toplumsal ve ekonomik reformlarla insanlarımızı rahatlatmaktır. Üçüncü olarak, terörü tamamen gündemden çıkarmaktır. Dördüncü acil gündemimiz, yeni demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı bir anayasayı kazandırmaktır. Beşinci acil gündemimiz, adaletten sanata, sanayiden eğitime, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran strateji hedefine ulaştırmaktır” dedi.