Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen iftar programında konuştu.

“ÇARESİZLİK İÇİNDE ÇIKMAZ SOKAKLARA DÜŞEN BİR ÇARPIKLIKTIR”

Konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hedef alan Bahçeli, şunları söyledi:

* “Meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatma çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır.

* Vatan ve millet düşmanları ile aynı karede poz veren, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinde örnekler vermesi sadece bir hezeyandır.”

AKŞENER MERMİ KOVANLARINI FIRLATMIŞTI

Meral Akşener, 5 Nisan’da partisinin İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik saldırı sonrası başlayan tartışmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklenmişti.

“Recep Bey çıkmış benden özür bekliyormuş” diyen Akşener, “Utanmasan mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim, öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!” demişti.

Elindeki kovanları yere fırlatan Akşener, partililere seslenerek “Tüm mermilere göğüs gerip; milletimize güneş olacaksınız! Söz mü?” ifadesini kullanmıştı.