Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları müebbet ya da vücutlarına mermi alır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge katıldı.

Mitingte yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nı hedef alan Bahçeli, şöyle konuştu:

* “2022 yılının ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ diyerek, esasen terörle mücadeleye ‘hayır’ diyen, Libya tezkeresine ‘hayır’ diyerek ‘Mavi Vatan’daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alır.

* Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar ancak buna teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerimizi çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş’ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti Başkanı’nın ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir.”

“İhanete sessizliğin aynı zamanda ortaklık olduğunu” vurgulayan Bahçeli, “Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye’nin karşısında mevzilenmiştir. ‘Zillet’ demek ‘aşağılanmak’ ve ‘küçülmek’ demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Yalova zillete düşmeyecektir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete ‘tamam’ dememiştir.” ifadesini kullandı.

“ZİLLET İTTİFAKI TÜRKİYE’NİN TARAFINDA DEĞİLDİR, YOL HARİTALARI KARIŞIK VE BULANIKTIR”

Bahçeli, “Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır, talandır, iftiradır. Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları sadece ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ masalıyla avunuyorlar, siyasi kriz günlerini özlüyorlar, koalisyon dönemlerine övgü yağdırıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız cumhurbaşkanı yardımcılarıyla koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Karşılarındaki ittifakın Türkiye’yi kumar masasında pazarlamayı hedeflediğin ileri süren Bahçeli, şunları kaydetti:

* “Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşları teröristlerdir. Kılıçdaroğlu’nun işbirlikçileri Türkiye düşmanlarıdır. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı, bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri ve onların ümit kaynağı Kılıçdaroğlu vardır. Zillet ittifakını ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir, Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mayası da mimarı da mihmandarı da büyük Türk milletidir. Bizim medarıiftiharımız, yegane mensubiyetimiz aziz milletimizdir, zillet ittifakının müşahidi ve membaı yabancı ülkelerin Türkiye’deki sefirleridir.

* Zillet ittifakı, Türkiye’nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Biz tarafız, hem hakkın, hem halkın, hem de hakikatin tarafındayız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye’nin tahribidir. Zillet ittifakı, Türk milletinin önüne konulan takozdur. Kılıçdaroğlu istikrarımızın, istiklalimizin ve istikbalimizin kundakçısıdır. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve açık şekilde görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK’yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir.”

“MUHALEFETİN YABANCI HAYRANLIĞI REZALETTİR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

* “CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP’ye oy veren vatandaşlarım bu zillete ‘hayır’ demelidir. İYİ Parti’ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Terörist Beze Hozat ‘Kılıçdaroğlu’ diyor. Hatta ‘Kazanamazsa iç savaş çıkar’ diyerek milletimizi alçakça tehdit ediyor. Terörist Selahattin Demirtaş ‘Kılıçdaroğlu’ diyor. YPG elebaşı Salih Müslim de ‘Kılıçdaroğlu’ diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş: ‘Erdoğan’dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor.’ Be hey vandal, be hey hain, be hey cani Allah’ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin. Zamanı geldiğinde de cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş: ‘MHP ve AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan mermidir.’ Doğrudur, Cumhur İttifakı’na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu’nun arkasındadır.”

* Bahçeli, HDP’nin bir eş başkanının rejim değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu’yla hedeflerinin örtüştüğünü söyleyebildiğine işaret ederek, “Biz 100 yıllık Cumhuriyet’i, Türk ve Türkiye Yüzyılı’na taşıyalım diyoruz, bunlar ‘değiştireceğiz, kurcalayacağız ve yok edeceğiz’ diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu’ndan en küçük sitem de gelmiyor. Hiçbir CHP’li veya İYİ Partili yöneticiden sadra şifa bir kınama mesajı gündeme yansımıyor. Zira bunların hepsi aynı tornanın mamulüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye’ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, mücavir bölgelerde nifak üretenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman edileceklerdir.” değerlendirmesini yaptı.

“AZİZ VATAN EVLADI CUMHURBAŞKANI’MIZ RECEP’İ EZDİRMEYECEĞİZ”

Son günlerde Amerika ve Avrupa’nın bazı ülkelerindeki dergilerde bazı yayınların olduğunu anlatan Bahçeli, şunları dile getirdi:

* “Türkiye’nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yalan yanlış konuşmalar, yazılar yazıyorlar. Türkiye’de seçimin kaybedilmesi için Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayattan çıkmasını arzuluyorlar. Şimdi, açıkça söylüyorum. Yalova’dan söylüyorum. Türkiye’nin alayına söylüyorum. Hans’a, Sam’a, Coni’ye Frank’a, Henry’ye aziz milletim, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanı’mız Recep’i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere hiçbir zaman söz ve hayat hakkı tanımayacağız. Cumhurbaşkanı, adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak, Hans’ın dediği değil, Sam’ın dediği değil, Amerika’nın dediği değil, Kılıçdaroğlu’nun dediği değil, bazı televizyonların dediği değil, milletin dediği olan kendi Anadolu çocuğu öz evladına sahip çıkacak. ‘Recep, Recep, Recep…’ diyecek. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız.”

Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

* “Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam ortak kaderimiz olacak, elbette olacak birlikte olacaktır. Aklın ve bilimin hakim, hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak, elbette olacak birlikte olacaktır. 14 Mayıs’ta cumhurla Cumhuriyet’in kucaklaşmasına şahit olacağız. 14 Mayıs’ta Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımını atacağız. Lider ülke Türkiye’nin yolunu açacağız. Biz, Türkiye’nin, Türk milletinin, Yalova’nın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu’nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız.” AA