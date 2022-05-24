Partisinin TBMM’deki grup toplantısında ekonomideki kötü gidişata değinen MHP lideri Bahçeli “Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vahim artışları sınırlandırmak, taleplere kulak vermek mecburiyetindeyiz” dedi

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında ekonomideki kötü gidişata değinen MHP lideri Bahçeli “Türkiye’yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. FETÖ, bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır.” dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

“KONU EKONOMİK BEKA KONUSUDUR”

Konuşmasına ekonomideki gidişata değinerek başlayan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

* Milletimizin refahından rahatsızlık duyan Türkiye düşmanları dört bir koldan harekete geçmektedir. Ekonomik geleceğimiz maalesef yaylım ateşine tutulmuştur. Hükümet tedbir üstüne tedbir almaktadır. Konu, ekonomik beka konusudur.

* MHP, hükümetimizin alacağı her kararın destekçisidir. Bir elin nesi varsa Cumhur İttifakı’nın iradesi vardır, şer odaklarının alayını birden karşılamaya kudretimiz yetecektir. Türkiye sevdamızdan ödün vermeyeceğiz.

* Özellikle kur ve enflasyonda ekonomik gerçeklerle ters düşen artışların bir süre sonra normalleşeceğine, hazmedebilir ve makul seviyelerde istikrar kazanacağına inanıyoruz.

* Vatandaşlarımızın kesesine dokunan, mutfağına dinamit koyan, şikayetlerinin yaygınlaşmasına neden olan fiyat artışlarının önünü arkasını incelemek zorundayız.

* Türkiye’yi ekonomik olarak zora sokan, alım gücünü zayıflatan planın geri planında mihraklar vardır ve açıkça meydandadır. FETÖ, bu kumpasın tam ortasında bulunan bir maşadır.

HAKSIZ HUKUKSUZ ARTIŞ

* FETÖ’cüler, sıcak para çeteleri, usulsüz sermaye grupları bunların yerli uzantıları, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler, emperyalizme gönüllü casusluk yapan kokuşmuşlar Türkiye’nin ekonomik olarak köşeye sıkışmasına, milletimizin hayat pahalılığı içine gömülmesi amacıyla faaliyet içindedir.

* Kiralardaki haksız, hukuksuz artışların sorarım sizlere gerçek sebebi nedir? Asıl gayesi nedir? Vatandaşlarımızı mağdur haline getiren, zincir marketlerde peynirden yumurtaya, etten süte kadar fiyat etiketlerinin kabarmasına yol açan kimler varsa suçludur, sahnelenen kirli oyunun parçasıdır.

* Kiralardaki yükselişe sessiz kalamayız, konut fiyatlarındaki yükselişleri atıl vaziyette seyredemeyiz. Vahim artışları sınırlandırmak, taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz.

* Haksız kazanç peşine düşen fırsatçıların elbette yakasından tutmalıyız, bedelini de ödetmeliyiz. Denetimleri sıklaştırarak utanmazları hem deşifre hem de rezil etmeliyiz. Buna tamam demeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz.

“CHP’NİN BAŞINDAKİ ZATIN KONUŞMAYA BİLE YÜZÜ YOKTUR”

Türk milleti sahte demokratlara aldanmayacak, aldırmayacaktır. Mazisinde karneyle ekmek verilen hüzün dolu yılların olduğu CHP’nin ve başındaki zatın konuşmaya yüzü bile yoktur. Milletimizin ve devletimizin yanında sapasağlam yerimizi alacağız.

Tasarlanmış kahramanlıklara karnımız toktur. Gaz yağı yokken haşhaş yağı kullanılan yıllar aklımızdan çıkmamıştır. Biz tarihten dersimizi aldık. Sabırla, sebatla, metanetle, dayanışmayla, bir ve beraberce zorlukları aşacağız. Kavga ve kutuplaşmadan beslenen firavunları Allah’ın izniyle mahcup edeceğiz. 2023 aynı zamanda istikbal hedeflerimizin ileriye taşınmasını sağlayacak tarihi bir eşiktir.

“ABDÜLHAMİT’İ KİM SEVMİYORSA…”

1877 ve 1878 Osmanlı-Rus savaşında Yeşilköy’e kadar gelen güçlerin komutanı şu telgrafı göndermişti: “Bizi durduracak hiçbir kuvvet yok, İstanbul’a girmek için izninizi bekliyorum” Her gün bir yerinden yara alan Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetim kademesinde sorumsuz, işbirlikçilik anaforuna kapılmış yöneticiler de vardı ve biliniyordu. Devşirilmiş bir kısım devlet ricali makus çöküşe hizmet etmişlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu’nda tahta çıkan hiçbir padişah, asla ve kat’a kendi çıkarını devletinin ve milletinin çıkarı üzerine görmemiştir. Oğuz soyundan kesinlikle hain çıkmamıştır. Abdulhamit’i kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çekiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar Batı’nın içimize yuvalanmış etki ajanlarıdır. 1900’lü yılların başında sahnelenen kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir.

“NATO İLE VAR OLMADIK, NATO’SUZ DA YOK OLMAYIZ”

NATO Genel Sekreteri Finlandiya ile İsveç’in üyeliklerinin bir an önce işleme koyulmasını istemiştir. ABD Başkanı Biden bu iki ülkeyle temas halindedir. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvurusu ve Türkiye’nin haklı itirazları tüm boyutları ile tartışılmaktadır. İsveç ve Finlandiya’nın bölücü terör örgütü ile yakın ve dostane irtibatları saklanamaz düzeydedir.

Türkiye’nin İsveç Finlandiya’nın NATO üyeliğine isabetli çekinceleri henüz muhatapları tarafından dikkate alınmamıştır. Laf kalabalığı var, sonuç yoktur.

İsveç PKK’nın önde gelen silah tedarikçileri arasındadır. PKK’lı teröristler İsveç menşeili silahları Türkiye’ye doğrultmuşlardır. Hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa’daki kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı, İsveç’tedir. Uzaktan bakılınca eline vurup ekmeğinin alınacağı bir ülke olduğumuzu mu zannetmektedirler?

Türkiye tamam demeden, rızası alınmadan bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. NATO üyelikleri terörizme evet demektir. Türkiye seçeneksiz değildir. NATO’dan ayrılmak bile hgündeme gelmelidir. NATO ile var olmadık. NATO’suz da yok olmayız.