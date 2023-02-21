Bahçeli: Onları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasını Kahramanmaraş merkezli depremde yaşananlara ayıran Bahçeli’nin hedefinde deprem fırsatçıları vardı.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Fırsatçılığın karanlığından istifadeyle fiyat etiketlerini kabartanlar, kiraları artıranlar, kasasını doldurmak için harekete geçenler bu milletin bir ferdi asla olamayacakları gibi şerefli de sayılamazlar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Ve bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir.

* Siyaseti makul, medeni ve milli ilkelere müzahir yapmaktan aciz olanlar, temelsiz eleştirilerini yapmadan evvel aynaya bakmalıdır. Sırtında yumurta küfesi olmayanlar için ileri geri konuşmak maliyetsizdir. Hariçten gazel okumanın önünde de bir engel yoktur.

* Kabul etmek lazımdır ki Türkiye devasa bir musibetin tesirindedir. Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleriyle Türkiye’miz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

* Depremden sellere heyelanlardan çığlara kadar pek çok doğal yıkım bugüne kadar belirli aralıklarla yaşanmıştır. Kaldı ki Türkiye dünyanın en başta gelen deprem kuşaklarından birisinin üzerindedir.