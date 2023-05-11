Bahçeli: Rejim değişti diyenler gafillerdir

Tokat’ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen MHP Genel Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini överek güçlendirilmiş parlamenter sistemin ne olduğunu belli olmadığını söyledi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olduğuna vurgu yapan Bahçeli, “Kader anı gelmiştir. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak” dedi.

“REJİM DEĞİŞTİ DİYENLER GAFİLLERDİR”

6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya başlandığını, depremzedeler için yapılacak olan konutların temellerinin atıldığını sözlerine ekleyen Bahçeli, “Anadolu topraklarında ki son yüzyıllık dönem, Cumhuriyet yönetimi altında geçmiştir. Cumhuriyet rejimi demokrasi sistemiyle devlet demektir. Rejim ile hükümet arasında ki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı sistemini devamlı suretle hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyenler iflah olmaz bir yalancılığa, inkar edilemez bir ön yargı hastalığına yakalanan gafillerdir. Gerçekte değişen yönetim sistemidir. Bu da cumhurun, cumhuriyetle kenetlenip kucaklaşmasıyla başarılmıştır. Rejim başka, hükmet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye’de rejimin adı Cumhuriyettir. Yönetim sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu ikisini birbirine karıştıranların zihinleri fukara olduğu için akılları da ukaladır. Cumhuriyet’in ardında Çanakkale’nin heybeti, Milli Mücadele’nin haşmeti varken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal girişimine karşı milletin kahramanca direnişi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

MİLLET İTTİFAKI’NI HEDEF ALDI

Konuşmasında Millet İttifakı’nı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Devlet Bahçeli, “Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de demokrasi olmadığını söylüyor. Kaçak halde nutuk atan belediye başkanları ile terörle mücadele edeceğini söylüyor. Terörle mütakereden başka bir şey yapamaz. Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu’dur. Tokat bayraksızları güldürmeyecektir. Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. Bizim için hiçbir siyasi, hedef ve proje Türk milletinin varoluşundan daha önemli ve öncelikli değildir. Biz ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz tek devletin, tek vatanın tarafındayız. Feda edilecek tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin tarafındayız” dedi.