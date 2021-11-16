Bahçeli Saraydaki o ismi hedef aldı! Erdoğan ne diyecek?

Yazan:
Alaturka Online
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de düzenlenen MHP Grup Toplantısı'nda "MHP muhalefettir" sözlerine açıklık getirdi. Devlet Bahçeli gazeteci Taha Akyol ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i de hedef aldı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #devletbahçeli #mhp #erdoğan #saray #gündem #haber #politika #yurttaştv

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