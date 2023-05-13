Bahçeli: Soğan diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar

Isparta’da bugün seçim mitingi yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’nı hedef aldı.

Bahçeli mitingde şunları söyledi:

*Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur.

*Türkiye’nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasını hazmedemiyorlar. Soğan diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar.

*Patates diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, hava limanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar…

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geride kalan yaklaşık beş uygulama döneminde, Cumhur İttifakı olarak kronik sorunlara neşter vurduk. Çözümsüz gibi duran tüm sorunları çözmeyi başardık.

*Cumhur İttifakı’nın umut olduğunu gösterdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin muktedir ve müstesna kazanımlarıyla ülkemizin önünün açılmasına gururla şahit olduk.