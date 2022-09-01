Bahçeli: Sosyal medyanın sınırlandırılması şarttır

Partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, “Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlanması şarttır.”dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde başkanlık ettiği Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantıları sonrası açıklama yapıyor.

Sedat Peker‘in sosyal medyadaki rüşvet ve yolsuzluk üzerine yaptığı ifşalara isim vermeden gönderme yapan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

* Sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlanması şarttır.

* Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür. Türkiye’nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır.

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