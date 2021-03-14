Bahçeli talimat verdi Huzur Projesi yapıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla “İnsanlığın Huzuru” konulu çalışma yapıldı. Çalışma bir kitap haline getirildi. Kitabın yepyeni bir ufuk açacağını ifade eden Bahçeli, “Hem toplumsal huzurumuza hem de insanlık huzuruna müstesna bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi ve şunları söyledi: “Bir gerçek varsa o da şudur: Her insanın gayesi huzurdur. Huzurun 21’inci yüzyılın ana meselesi olduğunu şöyle ya da böyle her aklı başında düşünür, siyaset adamı, manevi önder veya kanaat önderi itiraf etmektedir. Ancak bunun ne kadar gereğinin yapıldığı, hangi ölçülerde emek harcandığı ayrıca ele alınması lazım gelen bir başka konudur. Susadığımız huzura ulaşmayı da gönülden niyaz ediyorum.”