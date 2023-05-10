Bahçeli, Trabzon’da İmamoğlu’nu hedef aldı





Atapark’ta partisi tarafından düzenlenen mitingde halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasına Maçka’da PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Astsubay Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü anarak başladı.

14 Mayıs günü tüm dünyanın gözünün Türkiye üzerinde olacağını kaydeden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

*Anayasa’nın ikinci maddesinde ifade edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti laik hukuk devletidir. Türk demokrasi tarihinin kilit taşı olan seçimler 1950’den günümüze gizli zarf ve açık sayım ile yürütülmüştür.

*Milletin hakimiyetine rakip olan gücün varlığından asla bahsedilemeyecektir.

*Türk demokrasisi rüştünü defalarca ispat etmiştir. Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayınlanan dergi gazeteler Türkiye’nin demokrasisi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlenmektedir.

“İMAMOĞLU MEYDAN MEYDAN DOLAŞIP FİTNE VE NİFAK SAÇIYOR”

Konuşmasında Erzurum’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan taşlı saldırıya da değinen Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, görevini ihmale ederek, şehrine ihanet ederek, ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması kesinlikle sakıncalıdır, sancılıdır, mahsurludur, ezcümle yanlış üstüne yanlıştır.

*Esnaf ziyareti bahanesiyle Erzurum’a gidip korsan miting düzenlemeye kalkan, sonra Erzurum’a taşıdığı bölücü provokatörlerin taşkınlıklarıyla istenmeyen görüntülere neden olan malum belediye başkanı Trabzon’un yüz karasıdır.

*Hiç kimse Erzurumlu kardeşlerimize ve şerefli Türk polislerine iftira atmasın. Hiç kimse vatansever ve milletsever yürekleri suçlamaya kalkışmasın.

*Erzurum’da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde ve doğal olarak aklıselim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir.

*Erzurum’da kurulan dış bağlantılı tuzak Dadaşların sorumlu ve şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur.

“EREN BÜLBÜL’ÜN DÖKÜLEN KANININ HESABINI NASIL VERECEKLER”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul mitinginde 1 milyon 700 bin kişi toplanmasından dolayı telaşlanan ve korkuya kapılan odakların aynı gün içinde sokakları karıştırmak için harekete geçtiğini ileri süren Bahçeli,şöyle konuştu:

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Van’da terörist Demirtaş için adalet çağrısı yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş’ı ve diğer teröristleri serbest bırakacağından ara ara bahsetmişti.

*İmralı canisinin ev hapsine alınması hususunda CHP-HDP ve İYİ Parti arasında uzlaşma vasatının olduğuna dair iddialar son günlerde hızla yaygınlaşmıştı. Bir terörist için adalet isteyenler, mesela şehidimiz, evladımız Eren Bülbül’ün dökülen kanlarının hesabını nasıl verecekler? 6-8 Ekim 2014 tarihli isyan girişiminde PKK’lılar tarafından şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü’yle ilgili ve onun haklarını müdafaa edecek adalet çağrısını ne zaman dile getirecekler?

*Adaleti teröristler için talep eden ahlaksızlar, mesela 22 yaşında şehit edilen Aybüke öğretmenimizin, mesela 23 yaşında şehit edilen Necmettin öğretmenimizin, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan’la birlikte şehit edilen 25 yaşındaki asker eşi Nurcan kardeşimizin sorulacak hesaplarını söyleyiniz bana, hangi hal ve durumda savunacaklar?

*Karşımızda dış bağlantılı bir zillet koalisyonu vardır. Karşımızda bir terör ittifakının bütün özellikleri zuhur etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin de Eren Bülbül için adalet istesin.

“KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMEZ”

Konuşmasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da yüklenen Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

*Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mertse, adamsa, yüreği yetiyorsa, kendine güveniyorsa şehitlerimizin hakkını, gazilerimizin hukukunu, milletimizin ve devletimizin bekasını savunsun da görelim.

*Yapamaz, yaptırmazlar, çünkü Kılıçdaroğlu bölücü terör örgütünün ve zalimlerin ortak Cumhurbaşkanı adayıdır. ‘Hayatımın projesi’ diyerek sanki ilk kez söyleniyormuş gibi ‘Tarihi İpek Yolunu tekrar canlandıracağım’ açıklamasıyla gülünç durumlara düşen, aynı zamanda Azerbaycan’ı ve Türk yurtlarını dışlayan alternatif bir rota çizen Kılıçdaroğlu acizdir, çaresizdir, esir düşmüştür, uzun bir istirahat devresi için direkt evine gitmesinde sonsuz yarar olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ‘Türk Kuşağı: Türkiye’nin Büyük Stratejisi’ isimli çalışmasını adeta kopya eden, bunu da eline yüzüne bulaştıran, iki yıl önce kalkan Çin treninden haberi bile olmayan Kılıçdaroğlu Türkiye’yi yönetemez.