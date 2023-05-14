Bahçeli: Türk siyasi hayatında önemli bir seçim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda 1296 numaralı sandıkta, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ

Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cenabı Allah nasip etti, bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum” dedi. Bahçeli, seçim sonuçlarını partiden takip edeceğini belirtti.