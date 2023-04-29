Bahçeli: Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının uykularının kaçtığını görüyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Eskişehir’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Millet İttifakı’nı eleştirdi. Odunpazarı Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Bahçeli, şunları söyledi:

*Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında yöresinde konuşlanan çıkarcıların korkuya kapıldığını, uykularının kaçtığını görüyoruz. CHP’ye oy veren kardeşlerim, gelin bu defa Milliyetçi Hareket Partisi diyelim. İYİ Parti’ye oy veren kardeşlerim, sıcacık kucaklaşmamızla buzları eritip üç hilalin etrafında buluşalım. Çünkü zilletin sonu yoktur.

“MUSTAFA KEMAL DİYENLERİN ADRESİ MHP’DİR”

*Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının dürüstlüğü yoktur. Kılıçdaroğlu, 25 Nisan 2023 tarihinde burada demiş ki: ‘Mustafa Kemal’in ideallerine inanan herkesin demokrasiden, insan haklarından yana oy kullanmasını istiyorum.’ Bugünkü CHP yönetiminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le hiçbir ilgisi ve ilişkisi kalmamıştır. O halde Mustafa Kemal diyenlerin adresi Milliyetçi Hareket’tir.

“NEDEN BU AÇIKLAMAYA GEREK DUYDU?”

*Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız, Alevi olduğunu söylemesini de hakkı görürüz. Ancak bugüne kadar niye konuşmadığını, 14 Mayıs’a yaklaşırken neden bu açıklamaya gerek duyduğunu da kararlılıkla sorarız.

“HERKESİN ETNİK KÖKENİ MUTEBERDİR”

*Herkesin etnik kökeni, mezhebi, yöresi, anasının dili muteber ve muhteremdir. Biz Hüseyni ahlakla bezenmiş kutlu bir hareketiz. Yezid’le kazanmaktansa Hüseyin’le şehadete de talip oluruz. Fakat mezhepçiliği, etnikçiliği milletimiz ve ülkemiz için korkunç bir tehdit olarak görürüz. Etnik ve mezhep istismarı yapanların iyi niyetli olmadığını gayet iyi biliriz.

“SAMİMİ DEĞİL”

*Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır. Toplumsal yaraların sarıldığı, kronik meselelerin köklü çözümlerle buluşturulduğu, milli ve manevi değerlerle kenetlenmiş bir Türkiye’ye ulaşmak hepimizin müşterek gayesidir.

“SAZ BİZİM SÖZ BİZİMDİR”

*Bizim üstesinden gelemeyeceğimiz, altından kalkamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Alevi İslam inancına sahip kardeşlerimiz bizim canımız, can beraberimizdir. Ne ayrımız vardır ne de gayrımız vardır. Cami ne kadar bizimse Cemevi de o kadar bizimdir. Saz bizim söz bizimdir, cem bizim semah bizimdir.

‘ZÜLFİKAR’ HEDİYE EDİLDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin konuşmasının ardından MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir tarafından, Bahçeli’ye Hazreti Ali’nin kılıcı ‘Zülfikar’ın bir benzeri, Eskişehirspor, Anadolu Üniversitesi forması hediye edildi.