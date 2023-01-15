Bahçeli’den AKP-HDP görüşmesine dair birinci açıklama

Partisinin TBMM’deki grup toplantısından konuşan MHP lideri Bahçeli AKP-HDP görüşmesi ile ilgili suskunluğunu bozdu. Bahçeli “AKP heyetinin Meclis’te grubu bulanan partilerle görüşmesi son derece doğru ve doğaldır. Bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP ne ise CHP ‘de o dur. Biz görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yer aldığı AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin Meclis’te 2 Kasım’da HDP grubunu ziyaret etti.

Ziyaret siyaset gündemine bomba gibi düşerken her konuşmada HDP’nin kapatılması gerektiğini dile getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ziyaret için ne söyleyeceği merak konusu oldu.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

* AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır.

* HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum.

* AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP’de odur ve aynısıdır.

* Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz.

“57 YILLIK HAYATINA BİR ASRA SIĞMAYACAK OLAYLAR SIĞDIRMIŞTIR”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Mühim olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak, duayla hatırlanmaktır. Doğum ile ölümün birbirini takip etmesi birbirini tamamlamasıdır. Kutlu bir hayat uzun bir hayat değil haklı bir davayla geçen hayattır.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk 84 yıl evvel ebediyete intikal etmiştir. Buz dağının yalnızca görünen kısmı olan 57 yıllık hayatına 1 asırda bile yaşanmayacak olayları sığdırmayı başarmıştır.

* Babasının vefatından sonra annesiyle gittikleri dayısı Hüseyin Efendi’nin köyünde bakla tarlası beledi, karga kovaladı. Gün geldi tıpkı kargalar gibi düşmanı da İzmir’e kadar kovalayıp vatanının izzetine gölge düşürmedi.

“10 KASIM BİR MATEM DEĞİL İDRAK GÜNÜDÜR”

* Atatürk demek üstün nitelikli bir dava adamı demektir. 10 Kasım bir matem günü değil yaşanmış onca hadisenin idrak günüdür.

* Atatürk’ün kurduğu partinin hasbelkader başına oturan zatın bile sömürgecilerin eline düşmesi, siyasi koloniye dönüşmesi maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş esaslarına tümüyle itiraz hatta ihanettir.

* 2 gün sonra vefatının 84. yıldönümü anacağımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bağımsızlık düşkünü asker, milletine sevdalı bir siyaset adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri MHP’de ve Cumhur İttifakı’ndadır.

* Cumhuriyete yıkım projesi diyen arsız ve ahlaksız bölücüler inanıyorum ki milletin iradesiyle yıkılacaklar ve hesap verecekler. Sonuçta Aziz Atatürk’ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacaktır.

* Bizim için milli hafızada yer etmiş her toprak parçası vatandır. Ve öyle de kalacak. Artık sızlanmaya gerek yoktur buna ihtiyaç yoktur. Türki Milleti belini doğrultmuş. Dünyanın konuştuğu bir Türkiye tablosu hamdolsun değer biçilemeyen bir resim gibi karşımızdadır.

“HDP İLE GÖRÜŞME DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIMDIR”

* Milliyetçi Hareket Partisi olarak başörtüsünü güvenceye alan ve ailenin korunmasını hedefleyen anayasa değişikliğini sonuna kadar destekliyoruz. Bizim görüşümüz bellidir. Karar ve irademizde bir değişiklik yoktur.

* Bu anayasa değişiklik teklifini ya geniş bir mutabakat halinde TBMM’de ele alıp sonuca gidelim ya da halkoylamasıyla milletimizin takdirine sunalım. Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız.

* CHP dürüstse, sözünün arkasındaysa, başörtüsüne bez parçası demekten pişmansa buyursun, hep birlikte bu meseleyi köklü çözümle buluşturalım.

* Bu arada AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır.

* HDP’yle niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek, nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Günlerdir cevabı aranan marazi sorular bunlardır. HDP’ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum bile duymuyorum.

* AK Parti heyetinin CHP’yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP’yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Zira bizim gözümüzde HDP neyse, CHP’de odur ve aynısıdır.

* Biz kiminle görüşüldüğüne değil, makul ve demokratik çözümün nasıl olacağına bakıyoruz.

Zarfla değil mazrufla ilgileniyoruz. Kabuğa değil öze odaklanıyoruz.

* Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin taleplerinin karşılanmasıyla birlikte bütün sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini bekliyor ve bunu destekliyoruz. Bizim gündemimiz milletimizin gündemidir. Sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi’ne asla istikamet çizilemeyecektir.

* Fitne tezgahı açanlara, el ovuşturan asalaklara, bozguncu telkinlere, iki yüzlü tahriklere, oyun içinde oyun kuranlara, onunla görüştü, bununla buluştu masalı anlatanlara, Cumhur İttifakı’nı sorgulayanlara kapalıyız, alayına birden de yüzümüzü dönmüş durumdayız. Topuna diyorum ki, haydi başka kapıya.