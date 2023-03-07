Bahçeli’den Altılı Masa’ya: Çadır tiyatrosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendiriyor…

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Siyaseti fitne kumpasına, çadır tiyatrosuna, kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleri ile meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz. Nahoş tezgahlarına gelmeyeceğiz.

* Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan yolumuzdan sapmadan adanmış yüreğimizle Türk milletine hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak gerzeklikte sınır tanımayacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için durmadan çalışacağız.

* Başkaları dedikodu çarkına kapılacak, biz dağları aşacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek biz huzur, barış ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

AYRINTILAR GELECEK…