Bahçeli’den çok sert Ozan Ceyhun açıklaması





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Ozan Ceyhun’un Viyana Büyükelçisi olarak atanmasına ülkücü camiadan gelen eleştirilere değinen Bahçeli, "Bu atamayı maske yaparak Cumhur İttifakı’na husumet kusanlar, bilip bilmeden, partimizin resmi görüşü teşekkül etmeden akıntıya kapılanlar yanlış yapmışlar, ters köşeye yatmışlardır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, bu tuzağa bazı milletvekillerimizin ve parti yöneticilerimizin düşmesi de hazin ve ibretlik bir vakıadır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne sosyal medyadan istikamet çizilemez." dedi.