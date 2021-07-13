Bahçeli’den Cumhur İttifakı mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* MHP’nin siyasi Türk tarihinin selamıdır, Türk kültürünün seslenişidir. Siyaseti hizmet yarışı yerine, zillet parkuruna dönüştürenler bizi anlayamaz. Bizim anlayışımıza göre siyaset mecburiyet, mensubiyet olmasının yanı sıra insan hizmetin cümlesidir.

* Siyasetin doğru olması kadar bu siyaseti taktik ve tevzi edecek zamanlamanın da doğru olması lazım. Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır.

* Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur

* Cumhur İttifakı’nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin duruşudur. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek.

“ASIL GAYE 15 TEMMUZ’UN RÖVANŞINI ALMAKTIR”

* Cumhur İttifak’ının gıyabında yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye’nin tökezlemesi 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır.

* 15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türkiye için bir dönüm noktasıdır. Hain teşebbüse kim ortak olmuşsa Türk askeri değildir.

* Türk askeri onur sahibidir. Bir terörist, Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş, maklube yiyerek açılan karanlık meskenlere örgütlenerek vatana ihanete dokunmuşlardır.

* Kardeşçe yaşayacağız, birbirimize saygı duyup hoşgörü ve dayanışmayı her daim vaiz tutacağız. 15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda söylentiler aslında malumun ilanıdır.

“GÜLEN, DERDEST EDİLİP TÜRKİYE’YE GETİRİLMELİDİR”

* 15 Temmuz darbe girişimine batılı ülkeler kesin bir tepki koymamıştır. Darbe girişiminin arkasında Türkiye’ye kin ve nefret besleyenlerin olduğu açıktır.

* İmralı canisi nasıl getirildiyse Fethullah Gülen’de aynı şekilde derdest edilip Türkiye’ye getirilmelidir.

* İP Başkanı, FETÖ’cüleri kastederek ‘Bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içerde’ demiştir. Gariban dediği, soruları çalan hırsızlardır, kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. İçeridekiler gariban değil casusdur, haindir, katildir. CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır.

* Mağdurlar ile mahvımızın projesine piyonluk yapanları tefrik etmek şarttır. Sözde KHK mağdurlarına destek vermektedir. CHP emperyalizmin dolmuşuna binmiş, melanet yolculuğuna çoktan çıkmıştır.

“BİLDİĞİN VAR DA AÇIKLAMIYORSAN NAMERTSİN”

* Bu CHP yönetimi Milli Mücadele döneminde görev almış olsaydı vatanı devrederdi. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Dün demiş ki, ‘Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor.’

* Milliyetçi ülkücü hareketin vatansever mensupları, Türkiye’nin zencileri değildir. Bu ülkeye liyakat ve ehliyet kriterlerine bağlı şekilde hizmet eden kardeşlerimizin hakkını savunmak bizim için haysiyet meselesidir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak, aynı görmek, fişlemeye çalışmak en adi cinayettir.

* Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili bir bildiğin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan.