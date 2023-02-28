Bahçeli’den depremzedelere tepki: Hepsi dağılsın gitsin, hadi bakalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere Elbistan’ı ziyaret etti.

Elbistan ziyareti sırasında protesto edilen Bahçeli, depremzede vatandaşlara şöyle dedi:

* Acımızın olduğu bir günde, böyle sloganlarla sayın Cumhurbaşkanımızı ve diğer yetkililerin ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Hepsi dağılsın gitsin, indirin şunları(kameraları). Hadi bakalım.

“MEMLEKET BİTTİ, HALK GÖÇÜYOR”

Bahçeli’nin tepkisi sonrası bir vatandaş ise “Sayın Devlet Bey, biz 2009’da Cumhurbaşkanımıza yaptık yapacağımızı. Memleket bitti, halk göçüyor. Biz memleketimizi seviyoruz” dedi.

Protesto sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgede bulunan AKP’li Mahir Ünal tepki gösteren depremzedelere “Ben sizin milletvekilinizim, yapmayın. Elbistan’a bunu yapmayın” diye seslendi.