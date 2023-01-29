Bahçeli’den Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili açıklama

Amasya’da partisinin düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altılı Masa’yı hedef aldı. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

AYNI HİZADAYIZ

– Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır. Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

– Kılıçdaroğlu terörle mücadele kahramanlıklar gösteren TSK’yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Kahraman güvenlik güçleri şahadet pahasına terör örgütlerine dünyayı dar ederken Kılıçdaroğlu hop oturup, hop kalkmaktadır.

ÇARPIK SİYASETÇİ HEZİMET

– Kılıçdaroğlu Türkiye’nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır’a gidip utanmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK’ya yeşil ışık çakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bu olsa olsa küresel güçlerin kafa kola aldığı, ağzına bir parmak çaldığı çarpık siyasetçi hezimettir. Zillette ufuk, umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşabilecek hiçbir gelecek yoktur.

ÖDLERİ PATLIYOR

– Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir. İtibar cellatları devreye girmektedir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. İstiklal iradesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı’nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir. Kızılelma ülküsünü, İHA’ları görünce ödleri patlıyor.

MEŞRUDUR, HUKUKİDİR, AHLAKİDİR

– Altılı Masa’nın 26 Ocak açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına karşı çıkılmıştır. Bu aklı Altılı Masa’ya kim vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır? Sayın Erdoğan’ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz.

– Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir. Tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan’dır.