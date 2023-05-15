Bahçeli’den ikinci tur seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bahçeli, şunları belirtti:

* “Türk milleti bütün dünyaya demokrasi dersi vermiş, haksız iddiaları, hayasız imaları ve temelsiz ithamları boşluğa düşürmüştür. Aziz milletimiz irade hürriyetine sahip çıkmıştır. Seçimler şeffaf, dürüst ve hukuk ilkeleri çerçevesinde yapılmıştır. Türkiye’nin ileri ve yüksek demokrasi standardına ulaştığı taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak sağladığı bir gerçek olarak belirginlik kazanmıştır.

* Seçimlere katılım takdir edilecek düzeyde gerçekleşmiştir. Türk milleti iradesini ve yeni yüzyıl özlemlerini sandığa yansıtmıştır. Bütün siyasi parti ve ittifakların tecelli eden millet iradesine saygı duyması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Elbette aziz milletimiz tartışılmaz hükmünü vermiştir. Seçim sonuçları üzerinde şaibe uyandırmaya, heyecanları kabartmaya, siyasi kargaşa çıkarmaya niyetlenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır.”

“SANDIK SONUÇLARINA BAĞLILIĞIMIZ TARTIŞMASIZDIR”

Bahçeli, seçimlerin huzur ve emniyet içinde gerçekleştiğini, geçici olmayan sonuçların ortaya çıktığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

* “Yüksek Seçim Kurulu Başkanının açıklamalarına binaen Cumhurbaşkanlığı Seçiminde aranılan çoğunluk gerçekleşmediğinden dolayı ikinci turun 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu karara riayet etmenin yanı sıra şüphesiz hürmetkârdır. Sandık sonuçlarına bağlılığımız, demokrasi namusuna sadakatimiz tartışmasızdır.

* Türk milleti 28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Seçiminde istikrara, istiklale ve istikbale destek verecektir. Beklentimiz ve inancımız budur. TBMMde Cumhur İttifakının çoğunluğu dikkate alındığında Türkiyemizin siyasi anlaşmazlık ve kriz girdabına düşmemesi için 13üncü Cumhurbaşkanının buna müzahir seçilmesi de hayat memat konusudur. Kaldı ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin doğası bunu gerektirmektedir.”

“ESER VE HİZMET SİYASETİ KAZANMIŞTIR”

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

* “Aleyhimize kurgulanan algı operasyonları bozguna uğratılmıştır. Bütün oyunlar egemenliğin sahibi aziz milletimiz tarafından bozulmuştur. Cumhur İttifakı TBMMde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle üstünlüğünü tescillemiştir. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye kazanmıştır. 14 Mayıs 2023 tarihinde eser ve hizmet siyaseti kazanmıştır. Devlet ve milletiyle hep birlikte ve her şeyden önce Türkiye iradesi milletimizin onayını almıştır.

* Unutulmamalıdır ki Türk milliyetçiliğinin, milli kucaklaşma ve kardeşlik hissiyatının adresi Milliyetçi Hareket Partisidir. Hiç kimse konjoktürel oyların akışını yanlışa yormamalı, kendisine güç vehmetme yanılgısına kapılmamalıdır. Türk milleti, 14 Mayısta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine güçlü ve göz alıcı bir destek vermiştir. Ayrıca milli birlik ve dayanışma ruhunu daha da pekiştirmiştir. Türkiyeyi hedefine alan alçak senaryolar, karanlık kampanyalar, kirli ve kindar propagandalar buruşturulup atılmakla birlikte sonuçsuz kalmıştır.”

“DEMOKRASİ MUHALİFLERİNİN MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR”

Bahçeli, şunları aktardı:

* “Sipariş anketlerle Milliyetçi Hareket Partisinin neredeyse dibe çakıldığını, baraj altında kaldığını, siyasi erime yaşadığını iddia eden ve bu sahtekarlığı ahlaksızca servis ederek melanet bir projeye hizmetkarlıklarını ispatlayan kamuoyu araştırma şirketleri iflas bayrağını çekmişlerdir. Müteakiben küresel medyanın beyhude çırpınışları akamete uğramıştır.

* Kullanılan oyların sayım işlemi devam ederken öndeyiz, kazanıyoruz mesajları verenlerin acizlikleri ve maksatlı açıklamaları hiç kimsenin gözünden de kaçmamıştır. Nihayetinde demokrasi muhaliflerinin maskesi düşmüştür. Mağlubiyetin neden olduğu telaşla milli iradeye hazımsız ve hürmetsiz tavır sergileyenlerin hüviyeti bellidir.

* Bu zillete düşenlerin milletimizin seçimine karşı gösterdikleri iflah olmaz karşıtlık hastalık ve husumet düzeyine çıkmıştır. Her türlü yalan ve spekülasyona tevessül edenler aynı şekilde demokrasinin karşı cephesi haline gelmişlerdir.”

“HİÇBİR VATANDAŞIMIZ DIŞLANMAYACAK”

Bahçeli, şunları aktardı:

* “Bunun yanında emperyalizmin dayatma, tazyik ve telkinleri milli iradeye sökmemiştir. Dünyada 2023 yılının en mühim seçimi Türkiye’de yapılmış, Türk milleti kurulan tuzakları, atılan iftiraları, yapılan suçlamaları, kriz ve kaos müelliflerini çiğneyip geleceği kucaklama iradesini göstermiştir. Türk milleti kaderine ve varlığına sahip çıkmıştır. Türk milleti birliğine, dirliğine ve bin yıllık kardeşlik hukukuna gölge düşürmemiştir.

* Türk ve Türkiye Yüzyılının kapısı ardına kadar aralanmıştır. 14 Mayıs demokrasi zaferiyle Cumhuriyetin yeni yüzyılı güvenceye kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yıl dönümü cumhurun müstesna başarısıyla taçlanacaktır. Niyazımız ve temennimiz odur ki, 28 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Türkiyemizin gelecek beş yılı emin ve milli bir duruşa emanet edilecektir. Bundan sonra Türkiyeyi daha da büyütme ve kalkındırma mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Lider Ülke Türkiye gayemiz mutlaka hayata geçecektir. Hiçbir vatandaşımız dışlanmayacak, mağdur ve mahzun edilmeyecektir. Hep birlikte Türkiyeyiz inanç ve iradesi yeni yüzyılın mimarı olacaktır.”

“KAZANAN, ZAFERE ULAŞAN 85 MİLYON TÜRK VATANDAŞI OLACAK”

Bahçeli, konuşmasında şunları belirtti:

* “Bozgunda fetih rüyası görenler hayal kırıklığı eşliğinde siyasete elbette bir daha geri dönmemek üzere veda edeceklerdir. Milletimizin arasına etnik ve mezhep fitnesi ekmek için fırsat kollayanlar layık oldukları müstahak cevabı Milletvekili Genel Seçiminde almışlar, aynısına da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turunda şahit olacaklardır. Cumhurbaşkanı adayımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüksek karakterli milli mücadelesine Allah’ın izniyle devam edecektir.

* Cumhur İttifakı bundan sonraki 5 yılın ve Cumhuriyetin yeni yüzyılının güvencesi ve siyasi gücü olacaktır. İnanıyor ve samimiyetle ifade ediyorum ki, zalimlere taşeronluk yapanlar, terör örgütleriyle ortaklık kuranlar mutlaka kaybedecek, bununla birlikte kazanan, zafere ulaşan 85 milyon Türk vatandaşı olacaktır.” DHA