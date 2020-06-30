‘Bahçeli’den izinsiz karar alamıyorlar’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YetkinReport’ta Murat Yetkin’e açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP lideri Bahçeli’nin ‘vesayeti altında’ olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi küçük bir partinin vesayetinde düşe kalka yoluna devam etmeye çalışıyor. Öyle bir noktaya gelindi ki, saray, vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi. Erdoğan kararlarını Bahçeli’den onay alarak, izin alarak açıklıyor. Zaten Bahçeli bunları kamuoyu önünde de söylüyor, iznim olmadan karar alınamaz gibilerinden. Erken seçime gitmekle tehdit ediyor.

Bu sadece sarayda böyle değil, Parlamento’da da böyle. AKP, MHP’nin onayını almadan hiçbir karar alamıyor. MHP’nin onayı, izni olmayan bir karar zaten Meclis’e de gelmiyor. Bu hem sarayın hem de TBMM’nin bir küçük partinin tahakkümü altında olması demektir.

“MALİYETİNİ İYİ BİLİYOR”

“Aynı vesayeti bürokraside de görüyoruz. MHP 2018 seçiminde yüzde 11.9 oy alan bir parti. Şu anda fiilen Türkiye yüzde 11.9 oy almış bir partinin vesayetiyle yönetiliyor. Bu tablo demokrasimizde derin kırılmalara, derin hasarlara yol açıyor.

Ucube sistem dediğimiz ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ her alanda sorun yaratan bir sistem olarak karşımızda duruyor. Bu sistem iktidarı yüzde 11.9 oy almış bir partiye mahkum hale getirdi.

Erdoğan iktidarını korumak için vesayeti kabullenmek zorunda. Çünkü iktidardan gitmenin maliyetini en iyi Erdoğan biliyor. Bu vesayetin ve çıkar birliğinin sürdürülmesi pahasına ikilinin yerel seçimlerde İmralı’ya nasıl sığındıklarını da biliyoruz. Özetle, davul Erdoğan’ın boynunda, tokmak Bahçeli’nin elinde. Halkımız tüm bu gerçekleri biliyor.”