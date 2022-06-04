Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Demirtaş tepkisi

MHP Genel lideri Bahçeli, “Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı söylesin, şerefli bir tavır mıdır? Teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi, hukuk ilkeleri ile nasıl tarif edilecektir” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni’nde konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Siyasetin de bir ahlakı, bir aklı, manevi bir çatısı vardır ve olmalıdır, aksi halde siyaset ve icracısı olan siyasetçi en sert kavgaların, en çetin krizlerin hem müellifi hem de müşterisi olmaktan yakasını kurtaramayacaktır.

*Bu durum bir tuzaktır derin bir uçurumdur. Bazı siyasi zihniyetlerin hali pür melali tıpkısının aynısı budur. Düştükleri uçurumun farkına varamadıklarından dolayı yanlışa gömülmüşlerdir.

*Türkiye’nin aleyhin siyaset içinde olanlar, çarpacak sahil arayan dümeni kırık metruk tekne gibidirler.

*İradesine yabancıların emanetine bırakmış siyasi devşirmelerin kafa ve vicdan hürriyetleri de maalesef askıya alınmıştır.

*Türkiye’nin siyaset ve demokrasi hayatının en ciddi sorunlarından birisi muhalefetin şahsiyet ve basiret yoksunluğudur. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur.

*Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çürümüşlüktür. Kendi kendini yiyip bitiren organizma ne ise tek kelime ise odur.

*Güven vermeyen gücünü milletten ziyade millet dışı aktör ve küresel mihraklardan aldığını zanneden böylesi bir teslimiyete böylesi bir sömürüye istekli ve iştahlı olan siyasetçiler ruhen iflas etmiş, esasen zilletin dibini boylamışladır. Bunlar aslında kamyon farını görüp olduğu yerde çakılan tavşan gibidir.

*Bizim irademizin kaynağı Türk milleti himaye edenimiz ise Cenabı Allah’tır. Bizim için siyaset yıkımın ve yozlaşmanın kılıfı değil millete hizmetin onuru ve omuz başıdır. Dışımız alemle içimiz de Allah’la beraberdir.

*Gölge oyununun oyuncuları bizim siyasetimizi anlayamaz. Siyasetin özü irade öznesi insandır. Ve insan yaratılmışların en şereflisi olmasının yanı sıra gelişime değişime açık bir varlıktır.

*Biz siyasetin geleceğini düşünüyorken aynı anda geleceğin siyaset yapma şartlarını bugünden araştırmak, analiz etmek, üzerinde gece gündüz düşünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz saman alevi değiliz.

*Egoizm bir hastalıktır, dahası psikolojik bir hasardır. Bu hastalığa yakalananlar yüksek bir hedefle bağlanamaz.

*Bencilliğin esiri olanlar nefsine boyun eğenler siyaseti çıkar ve ikballerinin aracı yapanlar ne ülkesine ne de milletine yürekten muhabbet duyamaz. Kalbi temiz olmayanın siyaseti kirlidir.

*Türkiye’nin talihsizliği bu kirliliğe muhatap kalmasıdır. Ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Çok şükür cahillerden olmadık bunda da asla niyetimiz yoktur.

KILIÇDAROĞLU’NA DEMİRTAŞ TEPKİSİ

*Hainden siyasetçi olamaz, gerçek bir siyasetçiden hain çıkamaz. Siyaset, suç ve suçlunun sığınma kampı, saklanma ve palazlanma sahası kalamaz.

*Teröriste destek veren, terörün izinden giden, polisimize saldıran ve kurşun atanlarla can ciğer kuzu sarması olan kim varsa, adaletin ve hukukun konusudur.

*Terörist Demirtaş’a sahip çıkmanın insani görev olduğunu açıklayan CHP Genel Başkanı söylesin, şerefli bir tavır mıdır?

*Teröriste adaletsizlik yapıldığını söylemesi, hukuk ilkeleri ile nasıl tarif edilecektir. Karamsarlık aşılamaları, kötümserlik yaymaları kesinlikle tutmayacaktır.

*Türkiye’de yalan, riya ve nifakı siyaset üslubu haline getirenlerin amacı hisarımızda gedik açmak, kaleyi içten teslim almaktır. Bazı siyasetçilerin beyni kendi kendini çoktan öğütmüş, vicdan ölümleri de gerçekleşmiştir.

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