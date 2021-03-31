Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun “Gerçek milliyetçi biziz” sözlerine tepki:

ANKARA (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gerçek milliyetçi biziz." sözlerinin gereğini bir an önce yapmasını isteyerek "FETÖ ve PKK'yla bütün bağlarını keserek işe başlamalıdır. Bu da yetmez, HDP'yle ittifakı bitirdiğini, zilletin batağından derhal çıkacağını duyurmalıdır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına, "CHP Genel Başkanı, alem bir insan. Allah'ı var, sıkıntılı anlarda insanımızı iyi güldürüyor." ifadeleriyle başladı. Kılıçdaroğlu'nun kara mizahta ustalaştığını, epey de mesafe katettiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kabak tadı verse bile, siyasi eğlenceye dönüşen grup toplantılarında kurusıkı atışın, yalan edebiyatının inceliklerini sahneliyor. Dün yine tutulmuş aklıyla, kararmış vicdanıyla haykıran gerçeklere, meydan okuyan hakikatlere sırtını döndü. Tek gündem konumuzun kendisi olduğunu dile getirdi. İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşurmuş, ağız var, dil var, fakat akıl ve ahlak derseniz işte o yok. Kılıçdaroğlu gerçek milliyetçi, gerçek vatanseverin kendileri olduğunu söylemiş. Aslına bakarsınız önemli bir gelişmeyle, kritik bir itirafla karşı karşıyayız."

– "Bu vaadimiz ve vaki davetimiz Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği kadar gerçekçidir"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından memnuniyet duyduğunu, en azından altı okun içindeki milliyetçiliği hatırladığını aktaran Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Madem gerçek milliyetçi olduğunu söylüyor, o halde gereğini ve gerçeğin sorumluluğunu da bir an önce yapmak zorundadır. FETÖ ve PKK'yla bütün bağlarını keserek işe başlamalıdır. Bu da yetmez, HDP'yle ittifakı bitirdiğini, zilletin batağından derhal çıkacağını duyurmalıdır. Kılıçdaroğlu bunları yaparsa gelip partimize dahi üye olabilir. Siyasi mücadelesini aramızda sürdürebilir. Hatta açık çek veriyorum, 2023 Haziran ayında Tunceli'den milletvekili adayımız olmasında bile engel yoktur. Temizlensin, nedamet göstersin, buyursun gelsin. Bu vaadimiz ve vaki davetimiz Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği kadar gerçekçidir! Zira bizim herkese kapımız açıktır, bizim yüreğimizde yenilenmiş ve yüklerinden kurtulmuş Kılıçdaroğlu'na bile yer vardır. Onu sevgiyle kucaklayacak, geçmişini unutturacak hoşgörümüz ortadadır."

– "Yok diyoruz, anlamıyorlar"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun sonbaharda erken seçim olabileceği sözlerini de anımsatarak paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu, HDP'li işbirlikçileri ve İP'li yoldaşları devamlı sonbaharda seçim olabileceğini konuşuyorlar. Yok diyoruz, anlamıyorlar. Seçim zamanında olacak diyoruz, zihni melekeleri tıkalı olduğundan algılayamıyorlar. Daha ilginci, televizyon ekranlarında sabit ama haftalık ücret mukabilinde yorum yapan bildik isimler, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları asparagas sufleleri cansiperane savunuyorlar, servis ediyorlar, nöbetleşe gündem işgaline soyunuyorlar. Ne söylesek nafile, hep aynı havadalar. Mesela Necdet Saraç, Şaban Sevinç, Ali Haydar Fırat, Hakan Bayrakçı, Orhan Bursalı ve Sevilay Yılman'a varıncaya kadar farklı televizyon ekranlarda CHP'nin hem sözcülüğünü hem seçim kulisi yapan ücretli tetikçilere üzülüyorum, durmadan yırtınıp kendilerini paralıyorlar."

-"Siyasi, ekonomik ve toplumsal huzuru hançerlemek isteyenlere hizmet"

"Erken seçim siparişini okyanus ötesinden mi berisinden mi aldıkları muamma olsa da kukla gibi oynatılıyorlar." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin nasıl olacağı, bu konudaki gerek ve yeter şartların nelerden teşekkül ettiği bu hacıyatmazlar tarafından ya bilinmiyor ya da bilinse de gerçeğin üzeri örtülüyor. TBMM'de seçim kararının alınması için ihtiyaç duyulan çoğunluğa sahip olmadan, Cumhurbaşkanı'nın da bu konuda net tavrı bilinmesine rağmen sonbaharda seçim olabilir demek Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal huzurunu hançerlemek isteyenlere hizmettir. Peki, bunun neresi demokrasidir? Neresi özgürlüktür? Neresinde adamlık ve ahlak vardır? Televizyon sahipleri acaba, Kılıçdaroğlu'nun seçim spekülasyonun gündemde kalması için gizil ve gizemli bir destek mi vermektedir? Boş lafa, boş tantanaya, boşuna çabaya karnımız toktur."

– "Halı değiliz ama haya sahibiyiz"

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "halı" yakıştırmasına da tepki göstererek "O halde sıkıyorsa, yiyorsa, cesareti varsa gelsin de üstümüze bassın. Halı değiliz ama haya sahibiyiz, vatan ve millet sevdalısıyız. Bu iftirayı atanların haysiyetlerinin kimler tarafından çiğnendiğini hem biz hem de millet biliyor." görüşünü dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Süleyman Şah Türbesi ile ilgili sözlerini de eleştiren Bahçeli, paylaşımını şöyle tamamladı:

"Kılıçdaroğlu, eğer aramıza katılırsa, zincirlerinden kurtulup bize doğru akarsa geçmişte neler söylediğimizi, nasıl bir duruş gösterdiğimizi tek tek, heceleye heceleye, okumayı yeni öğrenen çocuklara anlatır gibi öğreteceğim. Söz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ciddiyetsiz ve itibarsız sözlerine karşı esasen siyasi üslubuma çok da uygun olmayan bir tarzda cevap vermek durumunda kaldım. Hiç kimse kusura bakmasın ama hak edene hak ettiği gibi davranmak görevimizdir."