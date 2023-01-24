Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi





MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Amerika’nın Sesi radyosunun Ankara muhabiri Yıldız Yazıcıoğlu, Bahçeli’ye mikrofon uzatarak, “Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağı tartışılıyor, Meclis’te karar alınmazsa… Görüşleriniz nedir acaba?” niye sordu. Bahçeli, Yazıcıoğlu’na, “Siz ben dinlememişsiniz galiba o anlaşılıyor” diye yanıt verdi.

Gazetecinin ağzından dökülen “Sinan Ateş” cümlesini duyan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül’ün gözler fal taşı gibi açıldı.

Muhabir, alandan uzaklaşmak isteyen Bahçeli’ye bu kez “Sinan Ateş cinayetinde MHP’ye yönelik suçlamalar…” diye başlayan bir soru yöneltti. MHP lideri bu soru üzerine sinirlenerek “İşine bak, hadi” dedi.