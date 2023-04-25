Bahçelievler AKP seçim irtibat bürosu önünde ateş açanlar yakalandı

Bahçelievler, Kocasinan’da geçtiğimiz cuma akşamı, AKP seçim irtibat bürosunun önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edilmişti. Motosikletli şüphelilerin açtığı ateş sonucu, silahtan çıkan mermilerden dördü bir binanın ikinci katındaki seçim irtibat bürosuna isabet etmişti.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Araştırmalarda o şüpheliler tespit edildi. Adresleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü. Olayla ilgili İstanbul Valiliğince de açıklama yapıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Bahçelievler İlçemizin Kocasinan Mahallesindeki Ak Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 22.20 sıralarında bir motosikletten silahla havaya ateş edilmesi olayına ilişkin çalışmalarda;

-Söz konusu olayda silahla havaya ateş eden (O.Ş) ile motosikleti kullanan (C.E) adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

-Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Adet tabanca, 49 Adet farklı ebatlarda fişek, 6.75 Gram esrar maddesi, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler ele geçirilmiştir.

-Yapılan arşiv incelemesinde; şüpheli şahıslardan (O.Ş)’nin toplam (17) adet suç kaydı, şüpheli (C.E)’nin de toplam (21) adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.