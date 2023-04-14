52.8 F
Los Angeles
14 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemBahçelievler’de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni

Bahçelievler’de boşaltılan 6 katlı binada 10 dakikalık eşya izni

Alaturka Online
Alaturka Online

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı’nın dün akşam kolonları patlayınca kaydığı tespit edildi.

Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50’ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti. Apartmanın önünde sabah saatlerinden itibaren bekleyenler verilen izinle evlerine ve dükkanlarına girdi.

10 dakikalık sürelerle dairelerine giren apartman sakinleri değerli eşyalarını alarak binadan ayrıldı.

Eşyalarını bavullarla binadan çıkaran apartman sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürüyor.

Binanın altında bulunan terzi ve market sahipleri de ürünlerini çöp poşetleri ve çuvallarla dükkanlarından çıkardı.

Yetkililer çalışmalarını sürdürürken, apartmanın ekipler tarafından gün içinde yıkılması bekleniyor. (DHA)

Gündem
Önceki haber
2 yıl gecikmeli, 8 kat pahalı müjde!
Sonraki haber
Muharrem İnce: Şeytan taşlamaktan tavaf edemiyoruz
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,451BeğenenlerBeğen
16,197TakipçilerTakip Et
3,510TakipçilerTakip Et
7,699TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States