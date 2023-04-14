Bahçelievler’de boşaltılan 6 katlı binanın yıkımına başlandı





Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı’nın kolonlarının patladığı tespit edilmişti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman, bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50’ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti. Bina sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürerken, apartmandaki daire ve dükkanlardaki eşyalar da çıkarıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yaptı.

“ARKADAKİ 2 BİNANIN DA KAROT NUMUNESİNİ ALACAĞIZ”

Bahadır, “Hassas cihazlarla GPS ile kayıt yaptık. Bina dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı. Sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Komşularımızı otellere yerleştirdik, dükkânları da boşalttık. Bitişik olan 2 apartmanı da boşalttık. Sabaha kadar toplamda 4 milim kaydığı için acil olarak kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz. Zaten makasımız, diğer araçlarımız da geldi. Bu arada vatandaşlarımızın içerideki eşyalarını almaları için kontrollü olarak 10 dakikalık sürelerle asansörle değerli eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Şimdi yıkıma başlanacak. Arkadaki 2 binanın da karot numunesini alacağız. Onlar da büyük ihtimalle 1999 depremi öncesinde inşa edildikleri için çürük çıkacak. Daha sonra bu binaları da yıkacağız. Amacımız kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımızın hasarlı binada kalmasın diye uğraşıyoruz” dedi.

“DURUMUN BU KADAR CİDDİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

Binanın altındaki marketi işleten Muhammed Veysel Kerekli ise, “Dün akşam saat altı-yedi sıralarında tabelacı arkadaşımızın duymuş olduğu sesten kolonların patladığını anladık. Tahliyemiz başladı. Biz durumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk. İçeride yaklaşık 1 ya da 1.5 milyon TL değerinde malımız var. Şaşırdık kaldık. Komşular mağdur, biz mağduruz. 10 dakikalık bir süre verdiler ama bu sürede ne kadar malımızı alabileceğiz bilmiyorum” diye konuştu.

ARTIK NE EVİMİZ VAR NE DE EŞYAMIZ”

Kolonları patlayan ve çökme riski nedeniyle boşaltılan 6 katlı binanın 5. katında oturan Sevgi Yorulmaz, “2008 yılından beri kiracı olarak oturuyorum. Kızım o esnada evdeydi. Binadan güm diye ses gelmiş o esnada deprem oldu sandık. Deprem olmadığını anlayınca herhâlde bir şey düştü diye düşündük. Sonra yöneticimiz aradı hemen binayı boşaltmamızı istedi. Taşıyıcı kolonların patladığını söyledi. Her şeyimiz içeride kaldı. Üstümüzdekilerle dışarıda kaldık. Elimize torba verdiler alabilirsek özel eşyalarımızı alacağız. Her şey bitti, artık ne evimiz var ne de eşyamız” diye konuştu.

BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI BAŞLADI

İncelemelerin ardından 6 katlı binanın önce İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz bağlantısı kesildi. Bina sakinleri bekleyişlerini sürdürürken, sokağa getirilen iş makinası yardımıyla binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkımına başlanan Şahin Apartmanı’nın bitişiğindeki iki binadan da karot numunesi alınacak. (DHA)