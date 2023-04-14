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14 Nisan 2023
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Bahçelievler’de kolonları patlayan binanın yıkımı devam ediyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Bahçelievler’de Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı’nın kolonlarının patlaması nedeniyle bina dün akşam saatlerinde tahliye edilmişti.

Yapılan çalışmaların ardından bina için yıkım kararı verilmiş ve bitişiğindeki iki bina daha boşaltılmıştı. Üç binada yaşayan yaklaşık 50 kişi çevrede bulunan otellere yerleştirildi.

Bina sakinlerine ve iş yeri sahiplerine özel eşyalarını almaları için verilen 10 dakikalık sürenin ardından 15.30 sıralarında başlayan yıkım çalışmaları devam ediyor.

Yıkım çalışmalarını yakından takip eden bina sakinleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi bekleniyor. (DHA)

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