Bahçelievler’deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44’te çöktü.
Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
FOTO: DHA
Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor.
FOTO: DHA
Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor. (DHA)
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