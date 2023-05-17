58.2 F
Los Angeles
17 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemBahçeli’nin danışmanından Oğan’a: Tam Zübük…

Bahçeli’nin danışmanından Oğan’a: Tam Zübük…

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’a  MHP cephesinden tepkiler devam ediyor. Oğan’a ‘Mezar soyguncusu’ diyen MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız’ın ardandan MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de Oğan’ı hedef aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla isim vermeden Oğan’ı sert sözlerle eleştiren Yıldız, paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“TAM ZÜBÜK HİKAYESİ GİBİ”

“Gençliğinde Marksizm-Leninizm yoldaşı, 2004 yılında  kapatılan FETÖ gazetesi Zaman’ın tam sayfa yazarı, sonra DYP gençlik kollarında, sonra MHP’de…Tam Zübük hikayesi gibi. Hayata hep menfaat penceresinden bakan tipleme. Zaten ondan seçimi görmeden ‘Pazarlıklarımız olacak’ demişti.

Geçmişte MHP’de, Ülkü Ocaklarında bulunan ve Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapanlar, biz CHP’liler içinde ‘Helal süt emmiş adam’ ararken, siz nasıl bir süt emdiniz ki, artık tek vücut CHP-PKK ilişkisine, CHP’deki bu kadar ihanete susuyor ve böyle bir CHP’de menfaat kovalıyorsunuz?”

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,482BeğenenlerBeğen
16,160TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,687TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States