Bahçeli’nin danışmanından Sinan Oğan’a ağır hakaret

14 Mayıs akşamı oy sayımının devam ettiği sıralarda Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) yurt dışı oyların sayımında manipülasyon yapıldığı iddiası üzerinden uyardı.

SEÇİM AKŞAMI YSK’YI UYARDI

Oğan paylaşımında “Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır.” ifadelerini kullandı.

“MEZAR SOYGUNCULARI SİZİ…”

Henüz sonuçlar kesinleşmemişken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız’dan Sinan Oğan’a hakaret dolu bir yanıt geldi. Oğan’ın paylaşımını alıntılayan Yıldız “Pazarlık payın kalmadı başka kapıya. 1. turda biter bu iş. Mezar soyguncuları sizi…” dedi. Yıldız, ilerleyen saatlerde seçimin ikinci tura kalmasıyla söz konusu paylaşımını sildi. MHP’den, Ankara 1. Bölge 3. sıra adayı da olan Yıldız, Meclis’e giremedi.