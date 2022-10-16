Bahçeli’nin mitinginde prompter bozuldu, konuşmasına ara verdi

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Alaturka Online
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MHP lideri Bahçeli’nin Konya’da düzenlenen mitinginde konuşma yaptığı sırada prompterı bozuldu. Bahçeli, konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Yayınlanma: 23:53 – 16 Ekim 2022 Güncellenme:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

2023 seçimleri için hem Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için hem de Cumhur İttifakı için oy isteyen Bahçeli, CHP’yi eleştirdi.

Konuşma esnasında bir anda duraklayan Bahçeli’nin promterınin bozulduğu ileri sürüldü.

Alanda toplananlar o anlarda alkışlarla Bahçeli’ye destek vermeye çalıştı. Bahçeli, kısa sürenin ardından konuşmasına devam etti.

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