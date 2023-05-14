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14 Mayıs 2023
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Bahçeli’nin sandığında Kılıçdaroğlu’ndan büyük fark

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

MHP Lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı. Bahçeli’nin de oy verdiği 1296 numaralı sandıkta Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 304 oy kullanıldı.

Bir vatandaşın yanlış sandıkta oy kullandığının tespiti üzerine, sayım öncesi sandıktan rastgele seçilen 1 oy yakılarak iptal edildi. Kullanılan oylardan 3’ü ise geçersiz sayıldı. Sandıktan Kemal Kılıçdaroğlu’na 238, Recep Tayyip Erdoğan’a 57, Sinan Oğan’a 4, Muharrem İnce’ye ise 1 oy çıktı. (DHA)

Alaturka Online
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