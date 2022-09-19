Bahçeli’yi karşılamaya giden valiye tepki

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dün Kayseri’de gerçekleştirdiği miting öncesi karşılamaya gitmesine tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kayseri’de miting yaptı. Bahçeli, miting öncesi kentteki bir otelde mola verdi. Bahçeli’yi otel girişinde karşılayanlar arasında MHP’li ve AKP‘li isimlerin yanı sıra Vali Gökmen Çiçek’in de bulunması tartışma yarattı.

“GERÇEKTEN ÇOK YAZIK”

Valinin Bahçeli’yi karşılamaya gitmesine tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Hadi korkunun dağları sardığı AKP’lileri anladık! Ya siz Vali Bey, hayırdır! AKP herkesi kendine benzetip, tek tipleştirip, parti devleti kuruyor derken tam da bunu kast etmiştik. Vali Bey siz ‘devleti temsil etmeyi’ galiba yanlış anlamışsınız! O, böyle bir şey değil. Yazık! Gerçekten çok yazık!” ifadelerini kullandı.

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