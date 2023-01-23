Bahçeşehirliler ilçe olmak istiyor

Bahçeşehirliler Derneği, 1996 Birleşmiş Milletler Habitat Konferansı’nda “Kurumsal Uygulamalar ve Proje”, 1997’de Kanada’da “Yeni Kentsel Yerleşim Anlayışı”, 2005 yılında da “Avrupa Şeref Bayrağı” ödülüne layık görülen örnek proje Bahçeşehir’in tekrar ilçe belediyesi olması için change.org sitesi üzerinden imza kampanyası başlattı.

İmzaya açılan metinde, 22 Mart 2008’de çıkan torba kanunla Türkiye genelinde 243 belde belediyesinin tüzel kişiliğine son verilerek yeni kurulan ilçelerin mahallerine dönüştürüldüğü hatırlatılarak “Yasada öngörülen ilçe olma gerekliliğini sağlayan tüm koşullara sahip Bahçeşehir Belediyesi de ilçe olması gerekirken bu torba yasanın içine atılarak mahalleye dönüştürülmüştür” denildi.

Bu kararın ardından Bahçeşehir’in sosyal, kültürel, ekonomik ve kent yaşamına dair birçok alanda kayba uğradığına dikkat çekildi.

4 BELEDİYEYE BAĞLANDI

Bahçeşehir, Bahçekent, Ispartakule, Şahintepe, Şamlar Köyü, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhan Gazi, Hadımköy mahallelerinin birleştirilerek yeniden ilçe olması istendi.

Bu mahallelerin coğrafi şartları ve demografik yapıları ile kent yaşamına dair talepleri ve sorunları birbirine benzerken Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt ve Avcılar olmak üzere 4 farklı belediyeye bağlı olmasının yarattığı sorunlara işaret edildi.

GİŞELERDE ÜCRET ÖDENİYOR, 2 FARKLI İLÇEDEN GEÇİLİYOR

Her bir mahallenin kendi yerel yönetimine ortalama uzaklığının 25 km civarında olduğu belirtilerek “Bahçeşehir mahallesinde oturan bir vatandaş; hastane, kaymakamlık, SGK, vergi dairesi gibi birçok hizmete ulaşabilmek için 27 km’lik bir yol, üstüne Mahmutbey gişelerine ücret ve 2 farklı belediye sınırından (Avcılar-Küçükçekmece) geçmek zorunda kalıyor. Bu durum 2008’de yaşama geçen yasanın en önemli gerekçesi olan ‘merkezden gönderilen kaynakların etkin, adil dağılımı ve kullanımı’ maddesiyle örtüşmemektedir” denildi.

REFERANDUM ÖNERİSİ

Kampanya metninde “Bu haklı talebin geçerli olması adına sayın Cumhurbaşkanın kararı, TBMM’nin kanun maddesi ya da yasal hak olan bölge halkının referandum hakkının kullandırarak halka sorulmasının önünde hiçbir engel söz konusu değil. Bahçeşehir’in yeniden ilçe-belediye olmasını talep ediyoruz” denildi.