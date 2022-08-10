Bahçesinden mısır alan 3 kız çocuğunu tekme-tokat dövdü

Bolu’da Erdal Y. (55), villasının bahçesinden 3 tane mısır alan 3 kız çocuğunu tekme ve yumruklarla darbetti. 3 çocuk hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Erdal Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, Sağlık Mahallesinde meydana geldi. Tuana B. (12), Amine Su K. (12) ve Fatma Ö. (12), evlerine yakın bölgede dolaştıkları sırada bir villanın bahçesinde ekili olan mısırları gördü.

EŞİNDEN İZİN ALDILAR AMA…

Canları mısır çeken 3 kız çocuğu, Erdal Y.’nin eşinden izin aldıktan sonra birer adet mısır alıp, daha sonra oyun parkına gitti. Çocuklar mısırları yedikleri sırada Erdal Y. aracıyla parka gelip, 3 kız çocuğuna tekme ve yumruklarla saldırdı.

DÖVÜP KAÇTI

Parkın karşısında bulunan bir apartmanın bahçesinde oturan aileler, çığlık atan çocukların yanına gitti. Bu sırada Erdal Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. 3 çocuğun ailesi çocuklarını kanlar içerisinde görünce, hemen hastaneye götürdü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Darp raporu alınan çocuklar, aileleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erdal Y. de çocuklardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Adli Tıp Kurumu tarafından çocukların yaşı gereği hırsızlığa yönelim gösteremeyecekleri yönünde rapor tutuldu. Küçük çocuklar ise yaşanan olay sonrası psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

“KİMSENİN ÇOCUĞU YAŞAMASIN BİZİM YAŞADIĞIMIZI”

Kızı darbedilen Meryem B., şikayetçi olduklarını ifade ederek, saldırganın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Meryem B., “Çocuklarımız bir mısır yüzünden darbedildi. Gerçekten ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum. Fena bir şekilde darbedildiler. Kimsenin çocuğu yaşamasın bizim yaşadığımızı. Çocuklarımız mısır almış. Çocukları darbeden bu insan çocukların peşinden arabayla gelmiş. Ben de darbederken gördüm. Arkasından koştum ama yetişemedim. Olaylar mahkemeye taşındı. Çocuklara darp raporu alındı. Sonuna kadar gideceğim çocuklar için. Birer tane mısır almışlar. Onu da eşinden izin almışlar” diye konuştu.

“RÜYAMDA GÖRÜYORUM, KORKUYORUM”

Darbedilen Amine Su K., olayı anlatarak, “Kuzenimle geziniyorduk. Canımızın çektiği mısırlar vardı. Onlardan 1’er tane aldık. O adamın eşinden de izin aldık. Sonra o adam geldi bizi dövmeye. Parkta otururken, bizi darbetti. Vurdu bize, kafama vurdu. Kuzenimin burnuna tekme attı. Kuzenimin burnu kanadı. Her yerine vurdu. Öbür arkadaşımızın da gözüne vurdu. Rüyamda görüyorum, korkuyorum” dedi.

“YİNE BANA VURACAKMIŞ GİBİ BİR HİS VAR İÇİMDE”

Darbedilen Tuana B. de olayın rüyasına girdiğini anlatarak, “3 tane mısır için bunun için arabasıyla gelip bizi dövdü. Bizi dövdü hastaneye gittik. O an canımız istedi. Defalarca burnuma vurdu. Kuzenimin kafasına vurdu. Dün akşam rüyama girdi. Sanki hep yanımdaymış, yine bana vuracakmış gibi bir his var içimde” diye konuştu.

Darbedilen çocuklardan Fatma Ö. ise “Bizi dövdü. Dün akşam rüyama bile girdi. Parka gelmeye bile artık korkuyoruz” dedi. (DHA)

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