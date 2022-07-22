Bahis borcu birikince çalıştığı bankayı soydu

Diyarbakır’da özel bir bankada çalışan Y.Y., biriken bahis borçları nedeniyle müşterisinin hesabındaki 4 milyon lirayı kendi hesabına aktardı. Olayın açığa çıkması üzerine bankacı tutuklandı.

Özgür CEBE

Diyarbakır‘da özel bir bankanın KOBİ yöneticiliği departmanında çalışan ancak biriken bahis borçları nedeniyle müşterisinin hesabındaki 4 milyon lirayı kendi hesabına geçiren 30 yaşındaki Y.Y.’nin yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Mahkeme delillerin toplanmış olması nedeniyle duruşmada hazır bulunan tutuklu sanıktan son savunmasını istedi.

Üç yıllık personel olduğunu belirten bankacı şu itiraflarda bulundu:

‘BU KEZ KAZANIRIM’ DİYEREK HEP KAYBETMİŞ

*15 yıldan beri kaçak bahis oynuyordum. Çevreme aşırı borçlandım. Borçları maaşımla ödüyordum. Kamu bankasından kredi çektim.

*Bir kısmıyla borçlarımı kapattım, bir kısmıyla yine bahis oynadım. Çektiğim kredinin parasını da bahiste kaybedince çevremden tekrar borç alarak kaybettiğim parayı kurtarabilirim diye bahise devam ettim.

*Borçlarım giderek katlanınca bir arkadaşımdan 150 gram altın ve nakit para aldım. Bu parayla da bahis oynadım. Ardından nişanlandım.

*Bahise devam ettiğim için her şeyimi kaybettim. Babamın evini borcum olan arkadaşıma devrettim. Durumu kurtarmak için büyük para bulmam gerekiyordu.

*Bu kez tanıdığım başka bir arkadaşımı bankacılık kimliğimi kullanarak ‘Ticaret yapacağız’ diye ikna edip 50 bin lira aldım.

*Bu kişiye kârıyla birlikte para gönderip önce güvenini kazandım. Bu paraları da bahiste kaybettim.

*Yani bir arkadaşımdan aldığım parayı kapatmak için bir diğer arkadaşımı kandırıp para alıyordum.

Bir kısım borç öderken, belki bahiste kazanırım diye bir kısım parayla yine bahis oynadım.

MÜŞTERİNİN HESABINDAN BAHİSÇİLERE PARA TRANSFER ETMİŞ

Bu durumdan sonra çıkmaza girdiğini belirten Y.Y., devamını şöyle anlattı:

*İnternet bankacılığı kullanmayan ve hesabını düzenli kontrol etmeyeceğini bildiğim bir müşterimin hesabından para çekip tüm borçlarımı ödedikten sonra intihar etmeyi kafama koydum. Önce yasal bahis oynatan alacaklının hesabına 250 bin TL gönderdim.

*Ona borcumu kesip geri kalanı hesabıma geri göndermesini söyledim. Geri gelen parayla yeniden bahis oynadım.

*Hesabını boşalttığım firma, talimat vermiş gibi evrak hazırlattım ve eski talimatlarındaki kaşe örneğini kesip yeni oluşturduğum talimat evrakına yapıştırıp tekrar fotokopiyle tek parçaya dönüştürdüm ve vezneye teslim ettim.

*Onlarda gereğini yaparak benim istediğim kişilere havale çıkarıyordu. Şirket, internet bankacılığı kullanmadığı için hesabına giriş çıkış olunca bilgilendirme maili gidiyordu.

*Bende haberci paketi dediğimiz sistemden bu şirketin hesabına mail gönderme tikini kaldırarak engelledim.

*Böylece para çıkışı olduğunda şirkete bilgilendirme maili gitmesini engelledim. Bu şekilde müşterimin hesabından defalarca para çıkışı yaptım.

İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKINCA TESLİM OLDU

İşlerin çığırından çıktığını anlayınca çamaşır suyu içip intihar etmeyi düşündüğünü anlatan Y.Y., “Yapamayınca evin doğalgazını açtım, ancak kardeşim evde olduğu için vazgeçip teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse yatıp yeni bir hayat kurmak istiyorum” dedi.

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNA AYKIRILIKTAN CEZA İSTEMİ

Savcı duruşmada mütalaasını açıkladı. Sanığın biriken bahis borçları nedeniyle çaresiz kalıp bir otomotiv firmasının hesabından para transferi yaptığı, meblağın giderek yükselmesi üzerine panikleyerek polise teslim olduğu bildirildi.

Banka ile yapılan yazışmalara göre sanığın 94 işlemde toplam 4 Milyon 35 bin lira para transferi gerçekleştirdiği bildirildi.

Hesap hareketlerini incelenmesinde sanığın bu paraları iki arkadaşı ile bahis oynadığı bayinin hesabına EFT yaptığı, bir kısmını geri hesabına aktardığı belirlendi.

Savcı mütalaasında, işlem yaptıran şirketin internet bankacılığını kullanmadığını fırsat bilerek zimmet suçunu işlediğini ifade etti.

Bunu yaparken de eski talimat kaşelerini kullanarak sahte evraklar düzenleyip borçlu olduğu kişilere EFT yaptığı, yine paranın hesaptan çıkışının fark edilmemesi için haberci sistemini kapatarak firmaya bilgilendirme mailinin gitmesine engel olduğu vurgulandı.

Savcı bankacı ile parayı hesabına aktardığı diğer üç kişinin 5411 sayılı bankacılık kanununa aykırılık ve zimmet suçlarından 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma sanık avukatlarının son savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

Hesabı boşaltılan müşterisine 4 Milyon 35 bin lira ödeme yapan banka davaya mağdur sıfatıyla katılarak personelinden şikayetçi oldu.

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