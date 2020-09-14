Bahreynli ve İsrailli bakan, iki ülke arasındaki ekonomi iş birliğini görüştü

İSTANBUL (AA) – Bahreyn Sanayi Bakanı Zayıd Reşid ez-Ziyani, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinden sonra İsrail Bölgesel İş birliği Bakanı Ofir Akunis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahreyn resmi ajansı "BNA"da yer alan habere göre, iki bakan telefon görüşmesinde, 11 Eylül'de alınan "İsrail ve Bahreyn" normalleşmesi kararı dolayısıyla birbirilerini tebrik etti.

Ziyani ve Akunis'un görüşmede anlaşma kapsamında yapılacak ekonomik iş birliğine değindikleri, başta sanayi, ticaret, turizm olmak üzere ekonomiye olumlu etkilerini görüştükleri kaydedildi.

İsrail ve Bahreynli bakanların bölgenin ticari olarak büyük kalkınmaya yakın olduğu, alışverişin artması ve yabancı firmaların bölgeye gelmesine vesile olacağına vurgu yaptıkları aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn ile İsrail arasında varılan anlaşmayı "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirmişti.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.