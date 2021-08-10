Bahşiş almak için trenle düğün konvoyunun önünü kestiler

Yazan:
Alaturka Online
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Van’da düğün konvoyunun önünü kesen tren personeli, bahşiş aldıktan sonra geçişe izin verdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, birçok kişi tarafından izlendi.

Yayınlanma: 17:57 – 10 Ağustos 2021 Güncellenme: 18:09 – 10 Ağustos 2021

Van’ın Özalp ilçesinde raylardan karşı tarafa geçmek isteyen çiftin düğün konvoyu, gelen trenin geçişini bekleyeme başladı.

DÜĞÜN SAHİPLERİ ŞAŞIRDI

Bu sırada makinist, konvoyu fark edince araçların önünde durdu. Düğün sahipleri, trenin durmasıyla şaşkınlık yaşarken, personel bahşiş almak için durduklarını söyledi.

BAHŞİŞİ ALIP YOLLARINA DEVAM ETTİLER

Düğün sahiplerinden bahşiş alan görevliler, daha sonra yollarına devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi. DHA

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