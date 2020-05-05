Bakan açıkladı: 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Yazan:
Alaturka Online
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SGK kapsamında yapılan düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, “Covid-19, Kanser ve Parkinson gibi bir çok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli karşılanan yurtiçi ilaç sayısı 8.594’e ulaştı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini vurgulayan Selçuk, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulundu.

COVID-19, 4 KANSER VE 7 PARKİNSON İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNE EKLENDİ 

Yapılan düzenlemeyle, geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 4 kanser, 7 parkinson ilacı ve bir de COVID-19 hastalığının tedavi protokolünde kullanılan “oseltamivir” etken maddeli sistemik antiviral ilaç bulunuyor.

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